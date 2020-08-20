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20 серпня 2020, четвер, 21:00 6
Суспільство 2020-08-20T22:15:01+03:00
Українські Новини
Прогноз погоди на 21 серпня: дощі та грози пройдуть у центральних та північних областях

Прогноз погоди на 21 серпня: дощі та грози пройдуть у центральних та північних областях

Анна Рудык
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Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

21 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17 ... +19 градусів, вдень +27 ... +29 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +19 градусів, вдень +23 ... +29 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +9 ... +14 градусів, вдень +19 ... +24 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +14 ... +16 градусів, вдень +24 ... +26 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +14 ... +16 градусів, вдень +24 ... +26 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +15 ... +17 градусів, вдень +25 ... +27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +19 градусів, вдень +23 ... +29 градусів, у Сумській області +21 ... +26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Полтавській і Черкаській областях короткочасні дощі з грозами, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +20 градусів, вдень +28 ... +35 градусів, у Вінницькій і Черкаській областях +26 ... +31 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Харківській області короткочасні дощі з грозами, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +21 градус, вдень +24 ... +31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 16 ... +22 градуси, вдень +30 ... +35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі короткочасні дощі, грози, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17 ... +22 градуси, вдень +30 ... +35 градусів.

У Ялті вночі короткочасні дощі з грозами, вдень без опадів. Температура вночі +19 ... +21 градус, вдень +27 ... +29 градусів.

20 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22 ... +26 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Раніше Українські Новини писали, якою буде погода на День Незалежності.

А  синоптик дав попередній прогноз на осінь.

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