Гривня падає другий день поспіль: офіційний курс нацвалюти на четвер

Після того, як в попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 серпня, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH / USD, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH / USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0899 1 долар США 27,3160 1 швейцарський франк 30,1451 10 ієн 2,5928 10 російських рублів 3,7219

Як повідомляли Українські Новини, другий день поспіль міжбанк закрився падінням гривні.

Також у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 18 серпня на 5,32 коп. до 27,4609 UAH / USD, курс купівлі - підвищився на 4,25 коп. до 27,1763 UAH / USD.

Крім того, в НБУ розповіли, хто відноситься до категорії "політично значимі особи", і чому їх операції перевіряють банки.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини