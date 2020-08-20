Гривня падає другий день поспіль: офіційний курс нацвалюти на четвер

Після того, як в попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 серпня, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH \/ USD, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH \/ USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0899 1 долар США 27,3160 1 швейцарський франк 30,1451 10 ієн 2,5928 10 російських рублів 3,7219 Як повідомляли Українські Новини, другий день поспіль міжбанк закрився падінням гривні. Також у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 18 серпня на 5,32 коп. до 27,4609 UAH \/ USD, курс купівлі - підвищився на 4,25 коп. до 27,1763 UAH \/ USD. Крім того, в НБУ розповіли, хто відноситься до категорії "політично значимі особи", і чому їх операції перевіряють банки.