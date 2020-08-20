Гривня на міжбанку зміцнилася після дводенного падіння

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 7 коп. до 27,37 UAH/USD після зниження в середу на 16 коп

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,45-27,48 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,50-27,53 UAH/USD, після чого встановились на рівні 27,35-27,39 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,29% з 23,74 UAH/USD до 27,37 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-24 серпня, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 серпня на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

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