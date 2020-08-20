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20 серпня 2020, четвер, 17:42 7
Економіка 2020-08-20T19:00:03+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку зміцнилася після дводенного падіння

Гривня на міжбанку зміцнилася після дводенного падіння

Надежда Комендантова
Курс, Міжбанк, курс на міжбанку, курс гривні на міжбанку
Гроші
Гроші

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 7 коп. до 27,37 UAH/USD після зниження в середу на 16 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,45-27,48 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,50-27,53 UAH/USD, після чого встановились на рівні 27,35-27,39 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,29% з 23,74 UAH/USD до 27,37 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-24 серпня, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

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Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 серпня на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

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