Гривня на міжбанку зміцнилася після дводенного падіння

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 7 коп. до 27,37 UAH\/USD після зниження в середу на 16 коп. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,45-27,48 UAH\/USD, потім котирування зросли до 27,50-27,53 UAH\/USD, після чого встановились на рівні 27,35-27,39 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,29% з 23,74 UAH\/USD до 27,37 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-24 серпня, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH\/USD. Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30. Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 серпня на 10,08 коп. до 27,5959 UAH\/USD, курс купівлі — підвищився на 10,08 коп. до 27,2869 UAH\/USD.