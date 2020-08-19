підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Увірветься циклон: синоптик дала попередній прогноз на День незалежності
19 серпня 2020, середа, 00:00 6
Життя 2020-08-19T00:30:01+03:00
Українські Новини
Увірветься циклон: синоптик дала попередній прогноз на День незалежності

Увірветься циклон: синоптик дала попередній прогноз на День незалежності

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, Погода на вихідних, погода на завтра
Погода в Україні 19 серпня і на День незалежності. Фото: Валерія Назаренко
Погода в Україні 19 серпня і на День незалежності. Фото: Валерія Назаренко

Після приходу аномальної спеки на початку тижня, в Україну вже повернулися дощі, а в середу, 19 серпня, вони продовжаться в західних областях.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в середу в цілому на більшій частині території країни погода буде хорошою, а температура повітря в деяких областях підскочить до +32. Тільки над західною частиною України розташується локальний циклон Ingrid і зумовить там грозові дощі, можливо шквалисте посилення вітру.

"На решті території України антициклон Emil утримає суху погоду. Вітер південний, невеликий або помірний. Температура повітря залишається високою, 27-32 градуси, в західних областях, особливо в Прикарпатті, очікується завтра 21-25 градусів", - написала Діденко.

У Києві завтра буде сонячно сухо і жарко, близько 30 градусів. Послаблення спеки і періодичні локальні дощі вірогідні в столиці в п'ятницю, 21 серпня.

Синоптик також дала попередній прогноз на День незалежності: у більшості областей переважно сухо і жарко, 27-32 градуси. Лише в західних областях пройдуть грозові дощі і буде свіже, 22-27 градусів.

Раніше Українські Новини писали про погноз на осінь від синоптиків, які обіцяли теплий вересень, на зміну якому прийде аномально холодний жовтень.

Також синоптики дали довгостроковий прогноз погоди, за яким на Україну чекає аномальна спека та небезпечні стихійні явища.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві Погода на вихідних погода на завтра

Аномальна спека та небезпечні стихійні явища: сино...
Дощі на заході й спека на всій території України: ...
Температура піде на спад, місцями дощі. Прогноз по...
У Карпатах оголошено перший рівень небезпеки через...
Мінекономіки прогнозує зростання інфляції через емісію гривні
У Польщі спіймали двох українців, які втекли з карантину
Новини
Бойовики продовжують дотримуватися режиму тиші на Донбасі 23:15
У Харківській області четверо дітей отруїлися щурячою отрутою 22:50
Антикорупціонери розслідують 7 справ про незаконне збагачення колишніх чиновників 22:24
Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій у серпні ще 1,7 млрд гривень 21:11 Інфографіка
Спека по всій території України, сильні дощі в Карпатах: прогноз погоди на середу 21:00
більше новин
Для збільшення ефективності ДФС, необхідно підвищити зарплати працівникам служби, - Сергій Солодченко 12:10
Злочини, скоєні в бюджетній сфері: Фільчаков відзвітував про результати роботи органів Харківської прокуратури за 2020 рік 18:28
Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року 16:13
Слідчий НАБУ проігнорував допит, на який він викликав голову ОАСК Павла Вовка 10:19
Поставлене завдання - забрати Burisma Group і передати державі, - агент НАБУ Шевченко 11:56
більше новин
Старт відбувся. "Інтелект молоді – Києву!" – на вулицях та у метро столиці! 12:14
Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України, через 5 років після його смерті 14:48
Від введеного Зеленським безвізу для 7 країн Україна недоотримає $ 3 млн 12:44
Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ 14:28
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона нижча, ніж у Німеччині і Франції 11:09
більше новин
Україна і Ізраїль просять хасидів утриматися від поїздки до Умані
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok