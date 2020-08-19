Увірветься циклон: синоптик дала попередній прогноз на День незалежності

Погода в Україні 19 серпня і на День незалежності. Фото: Валерія Назаренко

Погода в Україні 19 серпня і на День незалежності. Фото: Валерія Назаренко

Після приходу аномальної спеки на початку тижня , в Україну вже повернулися дощі, а в середу, 19 серпня, вони продовжаться в західних областях.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в середу в цілому на більшій частині території країни погода буде хорошою, а температура повітря в деяких областях підскочить до +32. Тільки над західною частиною України розташується локальний циклон Ingrid і зумовить там грозові дощі, можливо шквалисте посилення вітру.

"На решті території України антициклон Emil утримає суху погоду. Вітер південний, невеликий або помірний. Температура повітря залишається високою, 27-32 градуси, в західних областях, особливо в Прикарпатті, очікується завтра 21-25 градусів", - написала Діденко.

У Києві завтра буде сонячно сухо і жарко, близько 30 градусів. Послаблення спеки і періодичні локальні дощі вірогідні в столиці в п'ятницю, 21 серпня.

Синоптик також дала попередній прогноз на День незалежності: у більшості областей переважно сухо і жарко, 27-32 градуси. Лише в західних областях пройдуть грозові дощі і буде свіже, 22-27 градусів.

Раніше Українські Новини писали про погноз на осінь від синоптиків, які обіцяли теплий вересень, на зміну якому прийде аномально холодний жовтень.

Також синоптики дали довгостроковий прогноз погоди, за яким на Україну чекає аномальна спека та небезпечні стихійні явища.

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