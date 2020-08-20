Києво-Святошинський район віднесли до "помаранчевої зони" з 24 серпня

Про це сказано в повідомленні пресслужби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

Таке рішення прийнято в четвер на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо перегляду рівнів епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Ще 10 адміністративно-територіальних одиниць Київської області віднесено до "жовтої зоні": Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав, Фастів і Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський, Фастівський райони.

У "жовтій зоні" порівняно з "зеленої" додатково забороняється відвідування установ соціального захисту, діяльність готелів і нічних клубів з 24:00 до 7:00, а також проведення масових заходів у закладах громадського харчування для більш ніж 20 осіб.

Для "помаранчевої зони" додатково забороняється діяльність розважальних закладів, діяльність закладів громадського харчування з заповнюваністю більш ніж 50% посадочних місць, заборонені планові госпіталізації та операції, робота спортзалів з відвідувачами більш ніж 1 на 10 кв м, прийом нових змін у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, обмеження для масових заходів 1 людина на 10 кв метрів, відвідування закладів освіти групами більш ніж 20 осіб, перевезення пасажирів громадським транспортом із заповнюваністю більш ніж 50% посадочних місць.

Новий поділ на зони почне діяти з понеділка, 24 серпня, і перегляд епідеміологічного рівня з метою пом'якшення карантинних обмежень можливий через 14 днів.

Як повідомляли Українськi Новини, з 3 серпня діє поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Також у МОЗ дали пораду українцям, які не вірять в існування коронавірусу.

Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

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