14 регионов перешли в "красную зону", Киев остался в "желтой"

В то время, как Украина установила очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 2,1 тыс. случаев за сутки, по результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 14 регионов, в том числе Черновцы, отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой".

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"На сегодня комиссия ТЭБ и ЧС утвердила 14 "красных" уровней эпидемической опасности, 75 "оранжевых" и 106 "желтых"... Киев остается на "желтом" уровне эпидемической опасности", - сказал он.

В частности, в Волынской области к "желтой зоне" отнесены 7 админединиц, в том числе Луцк, к "оранжевой" зоне - 4 единицы.

В Житомирской области 14 админединиц, в том числе Житомир, отнесены в "желтой" зоне.

В Закарпатской области в "желтой зоне" оказалось 7 админединиц, в "оранжевой" - 6 единиц, в том числе Ужгород.

В Ивано-Франковской области к "желтой зоне" отнесены 8 админединиц, к "оранжевой" - 7 единиц, в том числе Ивано-Франковск, к "красной зоне" - 4 админединицы: Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисманецкий районы.

В Киевской области к "желтой зоне" отнесены 10 админединиц, к "оранжевой" - 1 единица.

Во Львовской области 28 админединиц, в том числе Львов, отнесены к "оранжевой зоне", город Самбор отнесен к "красной" зоне.

В Одесской области 14 админединиц, в том числе Одесса, отнесены к "желтой зоне", 5 едниц - к "оранжевой", Беляевка отнесена к "красной зоне".

В Ривненской области к "желтой зоне" отнесены 8 админединиц, к "оранжевой" - 6 единиц, а Дубно, Острог, Костопольской, Радивиловской и Ривненской районы отнесены к "красной".

В Сумской области к "желтой зоне" отнесено 6 админединиц, в том числе Сумы.

В Тернопольской области к "желтой зоне" отнесены 9 админединиц, к "оранжевой" - 5 единиц, в том числе Тернополь.

В Харьковской области к "желтой зоне" отнесено 10 админединиц, к "оранжевой" - 3 единицы, в том числе Харьков.

В Хмельницкой области к "желтой зоне" отнесено 10 админединиц, в том числе Хмельницкий.

В Черновицкой области к "оранжевой зоне" отнесено 10 админединиц, к "красной" - Черновцы, Заставнивской и Кицманской районы.

Зоны в Украине. Инфографика: Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, с 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

Также в Минздраве дали совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса.

Ранее Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости