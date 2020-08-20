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20 серпня 2020, четвер, 09:30 5
Суспільство 2020-08-20T14:15:03+03:00
Українські Новини
У МОЗ порадили українцям, які не вірять в існування коронавірусу

У МОЗ порадили українцям, які не вірять в існування коронавірусу

Анна Рудык
Карантин, МОЗ, Послаблення карантину
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко дав пораду тим українцям, які не вірять в існування коронавірусної хвороби, якою в Україні заразилися вже більш як 96 тис. осіб.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

Так, Ляшко порадив українцям поспілкуватися з лікарями інфекційних лікарень, які щодня працюють з хворими на коронавірус.

"У світі при безпрецедентних обмеженнях карантину близько 25 млн хворих, 1 млн летальних випадків. І це при тому, що є карантин. Якщо ми все це приберемо, динаміка зростання і кількість летальних випадків буде в рази більше", - сказав Ляшко.

Він переконаний, що людина не вірить в захворювання до того, як сама особисто або хтось із його родичів не попадає у медустанови.

"Я всім, хто не вірить, рекомендую поїхати і поспілкуватися з медиками, які одними з перших в інфекційних лікарнях Чернівецької області, Львівської почали працювати з хворими на коронавірусну хворобу", - підкреслив заступник глави МОЗ.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 серпня до Києва забороняється робота хостелів.

Також з 24:00 до 07:00 забороняється робота нічних клубів, закладів громадського харчування (крім адресного доставлення і замовлень на винос).

Також до послаблення карантину не готові Київ і ще 13 областей.

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