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20 серпня 2020, четвер, 19:25 6
Економіка 2020-08-20T20:45:02+03:00
Українські Новини
Коронакриза залишила без роботи інженерів і лікарів. Які працівники потрібні на ринку праці

Коронакриза залишила без роботи інженерів і лікарів. Які працівники потрібні на ринку праці

Кира Молчанова
рівень безробіття, безробіття, робота, Ринок праці
Работа Фото: Pixabay
Работа Фото: Pixabay

Безробітними за час карантину стали сотні тисяч громадян: як представників інтелектуальної праці, так і простих професій. З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тис. осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це Українським Новинам повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

Зараз відновлюється робота підприємств і організацій у всій країні. Як наслідок, — поступово зменшується кількість зареєстрованих безробітних і зростає кількість поданих в службу зайнятості вакансій. Так, в квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, в травні їх кількість становила 97 тис. осіб, в червні — 75 тис., у липні — 68 тис.

Під час дії карантину фахівці центрів зайнятості не припиняли підбирати для безробітних відповідні вакансії, а для роботодавців - кваліфікований персонал. Так, за п'ять місяців карантину роботу вдалося знайти для 245 тис. громадян, з них — 168 тис. безробітних.

У липні роботодавці подали центрам зайнятості 61 тис. вакансій, що на 5% більше ніж у червні, і на 40% (або на 18 000) більше, ніж в квітні поточного року. Станом на середину серпня на одне робоче місце претендувало 9 безробітних.

Це означає, що роботодавці готові збільшити штат, можуть знайти собі співробітників, скориставшись послугами центрів зайнятості.

Станом на 20 серпня статус безробітного мають майже 488 тис. українців (проти 276 тис. на цю ж дату минулого року), допомогу з безробіття отримують 411 тис. громадян.

Завдяки постійній співпраці з роботодавцями кількість вакансій в базі даних служби зайнятості з початку дії карантину становила 285 тис. одиниць. Найбільшим попитом користувалися кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування та експлуатації обладнання, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники. Відчутно меншим був попит на професіоналів — інспекторів, провізорів, економістів, інженерів і лікарів.

Під час карантину, щоб максимально зберегти робочі місця, урядом був напрацьований алгоритм підтримки малого і середнього бізнесу. Тим, хто змушений був зупинити або скоротити свою діяльність, почали надавати допомогу по частковому безробіттю. Допомога встановлюється за кожну годину, на який працівнику була скорочена тривалість робочого часу з розрахунку двох третин тарифної сітки або окладу, але не більше розміру мінімальної заробітної плати (зараз це 4723 грн.) на місяць.

Станом на 20 серпня в центри зайнятості вже подано понад 220,5 тис. пакетів документів (з них - 192,6 тис. — від фізичних осіб-підприємців, які є застрахованими особами), прийнято 202 тис. позитивних рішень для надання фінансової допомоги 365 6 тис. працівників (з них майже 179 тис. — ФОПи).

Після п'яти карантинних місяців служба зайнятості поступово повертається до звичайного режиму роботи — центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння в працевлаштуванні не тільки онлайн, а і безпосередньо в центрах зайнятості.

Це стосується центрів зайнятості та філій, розташованих в "зеленій" зоні рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначені "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень небезпеки.

Скільки людей стали безробітними. Інфографіка Державної служби зайнятостіСкільки людей стали безробітними. Інфографіка Державної служби зайнятості

Як повідомляли Українські Новини, за результатами засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 регіонів, в тому числі Чернівці, віднесені до "червоної зони", Київ залишився в "жовтій" .

Раніше в Державній службі зайнятості заявляли, що з початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня 2020 року) статус безробітного отримали 431,8 тис. осіб.

Пізніше в службі зайнятості розповіли, представники яких професій потрібні.

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