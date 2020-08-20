Коронакриза залишила без роботи інженерів і лікарів. Які працівники потрібні на ринку праці

Безробітними за час карантину стали сотні тисяч громадян: як представників інтелектуальної праці, так і простих професій. З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тис. осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це Українським Новинам повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

Зараз відновлюється робота підприємств і організацій у всій країні. Як наслідок, — поступово зменшується кількість зареєстрованих безробітних і зростає кількість поданих в службу зайнятості вакансій. Так, в квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, в травні їх кількість становила 97 тис. осіб, в червні — 75 тис., у липні — 68 тис.

Під час дії карантину фахівці центрів зайнятості не припиняли підбирати для безробітних відповідні вакансії, а для роботодавців - кваліфікований персонал. Так, за п'ять місяців карантину роботу вдалося знайти для 245 тис. громадян, з них — 168 тис. безробітних.

У липні роботодавці подали центрам зайнятості 61 тис. вакансій, що на 5% більше ніж у червні, і на 40% (або на 18 000) більше, ніж в квітні поточного року. Станом на середину серпня на одне робоче місце претендувало 9 безробітних.

Це означає, що роботодавці готові збільшити штат, можуть знайти собі співробітників, скориставшись послугами центрів зайнятості.

Станом на 20 серпня статус безробітного мають майже 488 тис. українців (проти 276 тис. на цю ж дату минулого року), допомогу з безробіття отримують 411 тис. громадян.

Завдяки постійній співпраці з роботодавцями кількість вакансій в базі даних служби зайнятості з початку дії карантину становила 285 тис. одиниць. Найбільшим попитом користувалися кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування та експлуатації обладнання, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники. Відчутно меншим був попит на професіоналів — інспекторів, провізорів, економістів, інженерів і лікарів.

Під час карантину, щоб максимально зберегти робочі місця, урядом був напрацьований алгоритм підтримки малого і середнього бізнесу. Тим, хто змушений був зупинити або скоротити свою діяльність, почали надавати допомогу по частковому безробіттю. Допомога встановлюється за кожну годину, на який працівнику була скорочена тривалість робочого часу з розрахунку двох третин тарифної сітки або окладу, але не більше розміру мінімальної заробітної плати (зараз це 4723 грн.) на місяць.

Станом на 20 серпня в центри зайнятості вже подано понад 220,5 тис. пакетів документів (з них - 192,6 тис. — від фізичних осіб-підприємців, які є застрахованими особами), прийнято 202 тис. позитивних рішень для надання фінансової допомоги 365 6 тис. працівників (з них майже 179 тис. — ФОПи).

Після п'яти карантинних місяців служба зайнятості поступово повертається до звичайного режиму роботи — центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння в працевлаштуванні не тільки онлайн, а і безпосередньо в центрах зайнятості.

Це стосується центрів зайнятості та філій, розташованих в "зеленій" зоні рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначені "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень небезпеки.

Скільки людей стали безробітними. Інфографіка Державної служби зайнятості

Як повідомляли Українські Новини, за результатами засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 регіонів, в тому числі Чернівці, віднесені до "червоної зони", Київ залишився в "жовтій" .

Раніше в Державній службі зайнятості заявляли, що з початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня 2020 року) статус безробітного отримали 431,8 тис. осіб.

Пізніше в службі зайнятості розповіли, представники яких професій потрібні.

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