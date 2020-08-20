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20 серпня 2020, четвер, 18:52 71 Список
Суспільство 2020-08-20T19:34:51+03:00
Українські Новини
14 адмінодиниць стали "червоною зоною". Київ залишився у "жовтій"

14 адмінодиниць стали "червоною зоною". Київ залишився у "жовтій"

Надежда Комендантова
Пандемія, Коронавірус, Поширення коронавірусу, Пандемія коронавірусу, червона зона, жовта зона, помаранчева зона
Коронавірус. Фото: Depositphotos
Коронавірус. Фото: Depositphotos

Тоді як в Україні найбільше людей з початку пандемії захворіли на коронавірус — 2,1 тис. осіб за добу, за результатами засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 регіонів, в тому числі Чернівці, віднесені до "червоної зони", Київ залишився у "жовтій".

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"На сьогодні комісія ТЕБ та НС затвердила 14 "червоних" рівнів епідемічної небезпеки, 75 "помаранчевих" і 106 "жовтих"... Київ залишається на "жовтому" рівні епідемічної небезпеки", — сказав він.

Зокрема, у Волинській області до "жовтої зони" віднесені 7 адмінодиниць, у тому числі Луцьк, до "помаранчевої" зони — 4 одиниці.

У Житомирській області 14 адмінодиниць, у тому числі Житомир, віднесені до "жовтої" зони.

У Закарпатській області у "жовтій зоні" опинилося 7 адмінодиниць, у "помаранчевій" — 6 одиниць, в тому числі Ужгород.

У Івано-Франківській області до "жовтої зони" віднесено 8 адмінодиниць, до "помаранчевої" — 7 одиниць, в тому числі Івано-Франківськ, до "червоної зони" — 4 адмінодиниці: Коломия, Городенківський, Косівський і Тисминецький райони.

У Київській області до "жовтої зони" віднесені 10 адмінодиниць, до "помаранчевої" — 1 одиниця.

У Львівській області 28 адмінодиниць, в тому числі Львів, віднесені до "помаранчевої зони", місто Самбір віднесене до "червоної" зони.

В Одеській області 14 адмінодиниць, у тому числі Одеса, віднесені до "жовтої зони", 5 одиниць - до "помаранчевої", Біляївка віднесена до "червоній зони".

У Рівненській області до "жовтої зони" віднесені 8 адмінодиниць, до "помаранчевої" — 6 одиниць, а Дубно, Острог, Костопільській, Радивилівській та Рівненський райони віднесені до "червоної".

У Сумській області до "жовтої зони" віднесено 6 адмінодиниць, в тому числі Суми.

У Тернопільській області до "жовтої зони" віднесені 9 адмінодиниць, до "помаранчевої" — 5 одиниць, в тому числі Тернопіль.

У Харківській області до "жовтої зони" віднесено 10 адмінодиниць, до "помаранчевої" — 3 одиниці, в тому числі Харків.

У Хмельницькій області до "жовтої зони" віднесено 10 адмінодиниць, у тому числі Хмельницький.

У Чернівецькій області до "помаранчевої зони" віднесено 10 адмінодиниць, до "червоної" - Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони.

Зоны в Украине. Инфографика: КабминЗони в Україні. Інфографіка: Кабмін

Як повідомляли Українськi Новини, з 3 серпня діє поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Також у МОЗ дали пораду українцям, які не вірять в існування коронавірусу.

Раніше Кабмін  продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

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