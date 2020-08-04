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04 серпня 2020, вівторок, 07:06 11
Фінанси 2020-08-04T08:15:01+03:00
Українські Новини
В Україні потрібні продавці і низькокваліфіковані робітники. Попит на професіоналів нижчий, - служба зайнятост

В Україні потрібні продавці і низькокваліфіковані робітники. Попит на професіоналів нижчий, - служба зайнятості

Кира Молчанова
безробіття, робота, Економічна криза
Безработица Фото: pixabay.com
Безработица Фото: pixabay.com

З початку дії карантину (З 12 березня по 31 липня 2020 року) статус безробітного отримали 395 тис. осіб, були працевлаштовані 222 тис. громадян, в той час, як в Україні почала зростати середня зарплата.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості, передають Українські Новини.

"З початку дії карантину статус безробітного отримали 395 тис. осіб, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак, слід зазначити, що останнім часом зростання числа зареєстрованих безробітних зупинився. Так, в квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, в травні їх кількість становила 97 тис. осіб, в червні - 75 тис. осіб, в липні - 68 тис." - сказано в ньому.

Зазначено, що під час дії карантину фахівці центрів зайнятості не припиняють підбирати для безробітних відповідні вакансії, а для роботодавців - кваліфікований персонал.

З 12 березня по 31 липня 2020 року роботу вдалося знайти для 222 тис. громадян, з них - 151 тис. безробітних.

"Криза, викликана коронавірусною інфекцією, без перебільшення внесла суттєві корективи на український ринок праці. У сфері зайнятості спостерігалося суттєве зменшення кількості вакансій одночасно зі зростанням кількості безробітних громадян. Тому на початок серпня на одне робоче місце претендувало 8 безробітних", - додано в повідомленні.

Згідно з ним, станом на 3 серпня статус безробітного мають 506 тис. українців (в тому числі - з початку дії карантину статус безробітного отримали 395 тис. осіб).

Зазначено, що допомогу із безробіття сьогодні отримують 426 тис. осіб.

Загальна кількість вакансій в базі даних служби зайнятості в січні-липні становила більше ніж 476 тис. одиниць.

Найбільшим попитом на ринку праці користувалися кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування та експлуатації обладнання, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники.

"Відчутно менший був попит на професіоналів - інспекторів, провізорів, економістів, інженерів і лікарів. Під час карантину, щоб максимально зберегти робочі місця, був напрацьований алгоритм підтримки малого і середнього бізнесу. Так, згідно зі статтею 47-1 Закону" Про зайнятість населення " роботодавцям з числа суб'єктів малого та середнього підприємництва, які зупинили або скоротили свою діяльність, надається допомога із часткового безробіття", - додано в повідомленні.

Зазначено, що допомога встановлюється за кожну годину, на яку працівнику була скорочена тривалість робочого часу з розрахунку двох третин тарифної сітки або окладу, але не більше ніж розмір мінімальної заробітної плати (зараз це 4723 гривень) на місяць.

За період з початку дії цієї норми і до кінця липня було подано понад 215,7 тис. пакетів документів (з них - понад 188 тис. - від фізичних осіб-підприємців, які є застрахованими особами), прийнято більше ніж 197 тис. позитивних рішень для здійснення виплат 357,3 тис. працівників (з них 174,5 тис. - фізичні особи-підприємці).

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства заявило, що більше ніж 348 тис. робочих місць вже вдалося зберегти завдяки дії програмі із часткового безробіття.

За прогнозом Кабміну, безробіття прогнозується в 2021-2023 роках на рівні відповідно - 9,2%, 8,5% і 8%.

У рекрутинговому порталі Jooble розповіли, що в докарантінний період 2020 року (січень-лютий) серед сфер, в яких найбільше розміщували вакансії на їхньому сайті, були управління персоналом, освіта та інформаційні технології. Стабільно багато вакансій є в оптовій і роздрібній торгівлі. На карантині стали шукати персонал в сфері логістики, охорони і безпеки .

 

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