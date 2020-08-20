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20 серпня 2020, четвер, 13:36 6
Суспільство 2020-08-20T14:31:00+03:00
Українські Новини
З початку карантину 431,8 тис. осіб отримали статус безробітного

З початку карантину 431,8 тис. осіб отримали статус безробітного

Валерия Драгомирова
Карантин, рівень безробіття, безробіття
Робота. Фото: Pixabay
Робота. Фото: Pixabay

З початку дії карантину (З 12 березня по 20 серпня 2020 року) статус безробітного отримали 431,8 тис. осіб.

Статус безробітного з початку дії карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу (з 12 березня по 20 серпня 2020 року) отримали 431,8 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби зайнятості, передають Українські Новини.

"З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тис. осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що на даний момент відновлюється робота підприємств і організацій по всій країні, поступово зменшується кількість зареєстрованих безробітних і зростає кількість поданих в службу зайнятості вакансій.

"У квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, в травні їх кількість становила 97 тис. осіб, в червні - 75 тис., в липні - 68 тис.", - повідомляє служба зайнятості.

Також наголошується, що за п'ять місяців карантину роботу вдалося знайти для 245 тис. громадян. 

У липні роботодавці подали центрам зайнятості 61 тис. вакансій, що на 5% більше ніж у червні, і на 40%, або на 18 тис. більше, ніж в квітні поточного року.

"Станом на середину серпня на одне робоче місце претендували 9 безробітних. Це означає, що роботодавці готові збільшити штат, можуть знайти собі співробітників, скориставшись послугами центрів зайнятості", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, в квітні поточного року статус безробітного отримали 149 тис. осіб, в травні їх чисельність становила 97 тис. осіб, в червні - 75 тис. осіб, в липні - 68 тис.

Крім того, найбільшим попитом на ринку праці користувалися кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування та експлуатації обладнання, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники.

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