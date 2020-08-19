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19 серпня 2020, середа, 08:30 12
Суспільство 2020-08-19T08:46:17+03:00
Українські Новини
До закінчення карантину залишилося 13 днів. Які обмеження діють

До закінчення карантину залишилося 13 днів. Які обмеження діють

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, Посилення карантину, Адаптивний карантин, Завершення карантину
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Сьогодні почався 161-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 1 вересня.

22 липня на засіданні Кабміну було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 серпня.

До цієї дати залишилося 13 днів.

Згідно з новими нормами, в залежності від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Так, з 17 серпня до Києва забороняється робота хостелів. Також з 24:00 до 07:00 забороняється робота нічних клубів, закладів громадського харчування (крім адресної доставки і замовлень на винос).

Перебування на вулиці без документа, що посвідчує особу людини, також заборонено.

Крім того, забороняється проведення масових спортивних та релігійних заходів за участю понад 1 людину на 5 кв. м.

Також заборонено відвідування установ соціального захисту, де знаходяться люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У кінотеатрах дозволено займати не більш ніж 50% місць.

Перевезення пасажирів в громадському транспорті повинна здійснюватися виключно на сидячих місцях.

Разом з тим зберігається необхідність використання захисних масок у громадському транспорті та громадських будівлях.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусу інфекцією в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографіку, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більше 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

У "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

У "помаранчевої зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

З метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19 Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 8 серпня ухвалив рішення закрити контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом.

Згідно з рішенням уряду, КПВВ будуть закриті з 8:00 9 серпня і до 8:00 30 серпня.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менш ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, до ослаблення карантину не готові Київ і ще 13 областей.

Також в Ужгороді посилили карантинні заходи через потрапляння міста в "помаранчеву" зону.

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