Антирекорд із захворюваності на коронавірус знову збільшився - 2,1 тис. випадків за добу

19 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 134 до 98 537, кількість померлих від захворювання - на 40 осіб до 2 184 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 8,5 %, нових летальних випадків - на 42,9%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українськi Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 20 серпня в Україні зареєстровано 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 184 летальних , 50 441 осіб вилікуввлись.

За добу зафіксовано 2 134 нових випадки захворювання, одужали 704 людини, померли 40 осіб.

Таким чином, 19 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали - 2 134 проти 704.

Кількість нових випадків захворювання 19 серпня склало 2,2% від загальної кількості хворих на 18 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 20 серпня з залишило 45 912 осіб, що на 3,1% більше в порівнянні з попередніми суткамі.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (12 631), в Києві (11 172) та Чернівецькій області (8 297).

У Рівненській області зафіксовано 8 091 випадок коронавірусу, в Івано-Франківській - 7 290 випадків, в Харківській - 6 849, в Закарпатській - 6 662, в Одеській - 5 408, у Волинській - 4 929, у Київській - 4 727, у Тернопільській - 4 116, у Вінницькій - 3 405, у Житомирській - 2 597, у Дніпропетровській - 1 873, у Хмельницькій посилання - 1 768 випадків.

1 314 випадків виявлено в Чернігівській області, 1 213 випадків - в Запорізькій, 1 200 випадків - в Черкаській , 1 156 випадків - в Донецькій, 1 078 випадків - в Сумській, 893 випадки - в Миколаївській, 749 випадків - в Кіровоградській, 594 випадки - в Полтавській, 321 випадок - в Херсонській і 204 випадки - в Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини, в Міністерстві охорони здоров'я дали раду українцям, які не вірять в існування коронавірусу.

Також з 17 серпня до Києва забороняється робота хостелів. Також з 00:00 до 07:00 забороняється робота нічних клубів, закладів громадського харчування (крім адресної доставки і замовлень на виніс).

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