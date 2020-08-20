В Минздраве дали совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко дал совет тем украинцам, которые не верят в существование коронавирусной болезни, которой в Украине заразились уже больше 96 тыс. человек. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

Так, Ляшко посоветовал украинцам пообщаться с врачами инфекционных больниц, которые ежедневно работают с больными коронавирусом.

"В мире при беспрецедентных ограничениях карантина около 25 млн больных, 1 млн летальных случаев. И это при том, что есть карантин. Если мы все это уберем, динамика роста и количество летальных случаев будет в разы больше", - сказал Ляшко.

Он убежден, что человек не верит в заболевание до того, как сам лично или кто-то из его родственников не попадает в медучреждения.

"Я всем, кто не верит, рекомендую поехать и пообщаться с медиками, которые одними из первых в инфекционных больницах Черновицкой области, Львовской начали работать с больными коронавирусной болезнью", - подчеркнул заместитель главы Минздрава.

Как сообщали Українські Новини, с 17 августа в Киев запрещается работа хостелов. Также с 24:00 до 07:00 запрещается работа ночных клубов, заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказов навынос).

Также к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 13 областей.

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