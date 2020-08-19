Другий день поспіль міжбанк закрився падінням гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 4 коп. в середу знизився на 16 коп. до 27,44 UAH / USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,28-27,30 UAH / USD, потім котирування виросли до 27,32-27,36 UAH / USD, після чого встановилися на рівні 27,42-27,46 UAH / USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,59% з 23,74 UAH / USD до 27,44 UAH / USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH / USD.

Також в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 18 серпня на 5,32 коп. до 27,4609 UAH / USD, курс купівлі - підвищився на 4,25 коп. до 27,1763 UAH / USD.

Крім того, в НБУ розповіли, хто належить до категорії "політично значущі особи", і чому їх операції перевіряють банки.

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