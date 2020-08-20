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20 серпня 2020, четвер, 16:30 8
Економіка 2020-08-20T17:30:02+03:00
Українські Новини
Гривня подешевшала: офіційний курс нацвалюти на вихідні

Гривня подешевшала: офіційний курс нацвалюти на вихідні

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс, Курс НБУ, курс гривні, Гривня, Офіційний курс, Курс валют на вихідні, Офіційний курс валют
Гривня. Фото: Телеграф
Гривня. Фото: Телеграф

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-24 серпня, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, повідомляють Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,1075
1 долар США 27,4812
1 швейцарський франк 30,1792
10 єн 2,5953
10 російських рублів 3,7202
1 євро 32,5529

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом і коли почнеться рух до 30 грн за долар.

Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 серпня на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

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