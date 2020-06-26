МАУ має намір відновити міжнародні рейси в 9 міст в липні і ще в 16 в серпні: перелік рейсів

Тоді як турецька авіакомпанія "Turkish Airlines" має намір відновити авіарейси з Стамбула до Києва, Львова і Одеси з 1 липня, "Міжнародні авіалінії України" планують відновити міжнародні рейси в 9 міст в липні і ще в 16 в серпні.

Про це сказано в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в період 1-15 липня МАУ планує виконувати п'ятничні та недільні рейси з Києва в Стамбул, суботні — з Одеси, щочетверга та щонеділі — з Києва до Тель-Авіва і щонеділі — з Одеси.

Крім цього, передбачаються рейси "Київ — Амстердам" кожен вівторок і суботу і "Київ — Париж" в середу і неділю.

З 16 по 30 липня цю програму розширять рейси "Київ — Стамбул" і "Київ – Тель-Авів" щовівторка, при цьому рейси в Дубай почнуть виконуватися у середу і суботу.

Також у зазначений період додадуться рейси "Київ – Тбілісі" кожну п'ятницю і неділю, "Київ – Ларнака" щосуботи, "Київ – Афіни" щотижня і "Київ – Лондон в понеділок і п'ятницю.

На другу половину липня також заплановані рейси "Київ – Торонто" щосуботи.

У серпні планується подальше розширення міжнародних напрямків з 2-3 частотами щотижня за напрямами Франкфурт, Париж, Батумі, Ніцца, Рим, Неаполь, Баку, Берлін, Мілан, Мюнхен, Прага, Єреван, Мадрид, Відень, Барселона та Кишинів.

З 1 по 30 липня МАУ буде обслуговувати внутрішні рейси в Одесу, Львів і Херсон, здійснюючи їх кожну п'ятницю в регіони і з поверненням в Київ щонеділі.

У першій половині серпня рейси "Київ — Одеса" будуть здійснюватися в понеділок, середу, п'ятницю та неділю, з 16 по 31 серпня ці частоти можуть розширитися рейсами в Одесу і по четвергах.

Як повідомляли Українські Новини, раніше МАУ заявила, що закрила продаж квитків до 1 серпня у зв'язку з тим, що кордони багатьох країн залишаються закритими для туристів, при цьому авіаперевізник має намір виконати 25 рейсів до липня.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відновила регулярні рейси з Києва в Амстердам і Париж.