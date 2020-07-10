У МАУ опублікували програму авіарейсів на серпень. У компанії додали новий напрямок

Авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України, яка планує відновити рейси в 9 міст в липні та ще в 16 в серпні, повідомила про оновлення програми польотів на серпень та, крім того, додала новий напрямок Київ – Неаполь. Про це зазначається в повідомленні пресслужби МАУ.

Згідно з повідомленням відомства, МАУ буде літати всередині країни в Одесу, Херсон і Львів. Рейси в Херсон з Києва будуть по середах, п'ятницях і неділях, а тому — в понеділок, четвер і суботу.

Рейси Київ — Одеса — кожен понеділок, середу, п'ятницю та неділю (з 20 серпня додатково в четвер). Одеса — Київ — у понеділок, вівторок, четвер і суботу (з 20 серпня в п'ятницю).

Київ — Львів — Київ буде виконуватись починаючи з серпня за розкладом Київ — Львів у п'ятницю, Львів — Київ у неділю.

Також у відомстві оприлюднили список міжнародних рейсів:

Київ — Амстердам — Київ — оборотний рейс по вівторках і суботах, з 20.08 — також по четвергах;

Київ — Лондон — Київ — оборотний рейс по понеділках, середах, п'ятницях і неділях;

Київ — Париж — Київ — оборотний рейс по середах і неділях, з 17.08 додатково по понеділках;

Київ — Торонто — Київ — щотижня по суботах в Торонто, в неділю — назад;

Київ — Ларнака — Київ — щотижневий оборотний рейс по четвергах і суботах;

Київ — Ніцца — Київ — оборотний рейс по середах і суботах;

Київ — Дубай — Київ — щотижневий оборотний рейс по середах і суботах;

Київ — Стамбул — Київ — оборотний рейс по вівторках, четвергах, п'ятницях і неділях;

Одеса — Стамбул — Одеса — щотижня по п'ятницях;

Київ—Вільнюс—Київ — з 24.07 кожен понеділок та п'ятницю оборотний рейс;

Київ — Рим — Київ — оборотний рейс по середах і суботах;

Київ — Мілан — Київ — оборотний рейс по четвергах і неділях;

Київ — Неаполь — Київ — оборотний рейс по середах і суботах;

Київ — Афіни — Київ — оборотний рейс, щотижня по середах і неділях, з 17.08 додатково по понеділках і п'ятницях;

Київ — Франкфурт — Київ — оборотний рейс, щотижня по понеділках і четвергах;

Київ — Мюнхен — Київ — оборотний рейс, щотижня по понеділках і п'ятницях;

Київ — Берлін — Київ — оборотний рейс, щотижня по вівторках і суботах;

Київ — Тбілісі — Київ — щотижня, рейс у напрямку Тбілісі по понеділках, п'ятницях і неділях, з 19.08 додатково по середах, у зворотному напрямку по понеділках, вівторках і суботах, а з 20.08 по четвергах;

Київ — Баку — Київ — щотижня по середах і суботах у напрямку Баку, по четвергах і неділях у зворотному напрямку;

Київ — Єреван — Київ — щотижня по понеділках і п'ятницях у напрямку Єревана, по вівторках і суботах у зворотному напрямку;

Київ — Тель-Авів — Київ — оборотний рейс щодня, крім п'ятниці;

Одеса — Тель-Авів — Одеса — оборотний рейс по середах і неділях;

Київ — Прага — Київ — оборотний рейс по четвергах і неділях;

Київ — Відень —Київ — оборотний рейс по п'ятницях і неділях, з 17.08 додатково по понеділках і середах;

Київ — Кишинів — Київ — щотижня по понеділках і п'ятницях у напрямку Кишинева, по вівторках і суботах — у напрямку Києва;

Київ — Мадрид — Київ — щотижневий оборотний рейс по понеділках і п'ятницях;

Київ — Барселона — Київ — оборотний рейс по понеділках, середах, суботах і неділях.

У серпні МАУ запропонує ряд стикувань у співпраці з авіакомпаніями-партнерами для розширення польотів по Європі, Близькому Сходу, Канаді і США.

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