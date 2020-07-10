У МАУ опублікували програму авіарейсів на серпень. У компанії додали новий напрямок

Авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України, яка планує відновити рейси в 9 міст в липні та ще в 16 в серпні, повідомила про оновлення програми польотів на серпень та, крім того, додала новий напрямок Київ – Неаполь. Про це зазначається в повідомленні пресслужби МАУ. Згідно з повідомленням відомства, МАУ буде літати всередині країни в Одесу, Херсон і Львів. Рейси в Херсон з Києва будуть по середах, п'ятницях і неділях, а тому — в понеділок, четвер і суботу. Рейси Київ — Одеса — кожен понеділок, середу, п'ятницю та неділю (з 20 серпня додатково в четвер). Одеса — Київ — у понеділок, вівторок, четвер і суботу (з 20 серпня в п'ятницю). Київ — Львів — Київ буде виконуватись починаючи з серпня за розкладом Київ — Львів у п'ятницю, Львів — Київ у неділю. Також у відомстві оприлюднили список міжнародних рейсів: Київ — Амстердам — Київ — оборотний рейс по вівторках і суботах, з 20.08 — також по четвергах; Київ — Лондон — Київ — оборотний рейс по понеділках, середах, п'ятницях і неділях; Київ — Париж — Київ — оборотний рейс по середах і неділях, з 17.08 додатково по понеділках; Київ — Торонто — Київ — щотижня по суботах в Торонто, в неділю — назад; Київ — Ларнака — Київ — щотижневий оборотний рейс по четвергах і суботах; Київ — Ніцца — Київ — оборотний рейс по середах і суботах; Київ — Дубай — Київ — щотижневий оборотний рейс по середах і суботах; Київ — Стамбул — Київ — оборотний рейс по вівторках, четвергах, п'ятницях і неділях; Одеса — Стамбул — Одеса — щотижня по п'ятницях; Київ—Вільнюс—Київ — з 24.07 кожен понеділок та п'ятницю оборотний рейс; Київ — Рим — Київ — оборотний рейс по середах і суботах; Київ — Мілан — Київ — оборотний рейс по четвергах і неділях; Київ — Неаполь — Київ — оборотний рейс по середах і суботах; Київ — Афіни — Київ — оборотний рейс, щотижня по середах і неділях, з 17.08 додатково по понеділках і п'ятницях; Київ — Франкфурт — Київ — оборотний рейс, щотижня по понеділках і четвергах; Київ — Мюнхен — Київ — оборотний рейс, щотижня по понеділках і п'ятницях; Київ — Берлін — Київ — оборотний рейс, щотижня по вівторках і суботах; Київ — Тбілісі — Київ — щотижня, рейс у напрямку Тбілісі по понеділках, п'ятницях і неділях, з 19.08 додатково по середах, у зворотному напрямку по понеділках, вівторках і суботах, а з 20.08 по четвергах; Київ — Баку — Київ — щотижня по середах і суботах у напрямку Баку, по четвергах і неділях у зворотному напрямку; Київ — Єреван — Київ — щотижня по понеділках і п'ятницях у напрямку Єревана, по вівторках і суботах у зворотному напрямку; Київ — Тель-Авів — Київ — оборотний рейс щодня, крім п'ятниці; Одеса — Тель-Авів — Одеса — оборотний рейс по середах і неділях; Київ — Прага — Київ — оборотний рейс по четвергах і неділях; Київ — Відень —Київ — оборотний рейс по п'ятницях і неділях, з 17.08 додатково по понеділках і середах; Київ — Кишинів — Київ — щотижня по понеділках і п'ятницях у напрямку Кишинева, по вівторках і суботах — у напрямку Києва; Київ — Мадрид — Київ — щотижневий оборотний рейс по понеділках і п'ятницях; Київ — Барселона — Київ — оборотний рейс по понеділках, середах, суботах і неділях. У серпні МАУ запропонує ряд стикувань у співпраці з авіакомпаніями-партнерами для розширення польотів по Європі, Близькому Сходу, Канаді і США. Як повідомляли Українські Новини, МАУ запускає чартерну програму літнього сезону 2020 року за замовленням туроператора Coral Travel до Туреччини та Єгипту.