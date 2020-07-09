МАУ запустила чартерні рейси до Туреччини та Єгипту. Список напрямків

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" запускає чартерну програму літнього сезону 2020 року за замовленням туроператора Coral Travel, у зв'язку з відкриттям Туреччиною та Єгиптом кордонів для громадян України.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"У зв'язку з відкриттям кордонів для українських туристів Турецькою Республікою і Республікою Єгипет авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" за замовленням великого міжнародного туристичного оператора "Coral Travel" почала безпечну чартерну програму літнього сезону 2020 року", - сказано в ньому.

Наголошується, що заплановані рейси в Анталію з Києва, Харкова, Львова, Одеси, Запоріжжя, Бодрум - з Києва, Харкова, Львова, в Даламан - з Києва в Хургаду з Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, у Шарм-ель-Шейх - з Києва і Львова.

Тури доступні до продажу на сайті туроператора.

Нагадується, що на даний момент українці можуть вільно, без будь-яких епідемічних обмежень, перетинати кордон Туреччини та Єгипту.

Також Coral Travel найближчим часом планує запустити тури в Туніс (Енфіда), Іспанію (Пальма-де-Майорка, Барселона).

Як повідомляли Українські Новини, українці в Туреччині зможуть отримувати короткострокові туристичні посвідки на проживання.

Тим часом поточні ціни на тури в Туреччину несуттєво знизилися порівняно з 2019 роком. Падіння цін пов'язане з пандемією коронавірусу.