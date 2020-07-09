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09 липня 2020, четвер, 13:05 8
Суспільство 2020-07-09T14:00:02+03:00
Українські Новини
МАУ запустила чартерні рейси до Туреччини та Єгипту. Список напрямків

МАУ запустила чартерні рейси до Туреччини та Єгипту. Список напрямків

Елена Новикова
МАУ, Туроператор, Єгипет, Турція, туристичний маршрут, Coral Travel, Літня відпустка, Авіаперельоти
Літак МАУ. Фото: faceboоk.com/МАУ
Літак МАУ. Фото: faceboоk.com/МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" запускає чартерну програму літнього сезону 2020 року за замовленням туроператора Coral Travel, у зв'язку з відкриттям Туреччиною та Єгиптом кордонів для громадян України.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"У зв'язку з відкриттям кордонів для українських туристів Турецькою Республікою і Республікою Єгипет авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" за замовленням великого міжнародного туристичного оператора "Coral Travel" почала безпечну чартерну програму літнього сезону 2020 року", - сказано в ньому.

Наголошується, що заплановані рейси в Анталію з Києва, Харкова, Львова, Одеси, Запоріжжя, Бодрум - з Києва, Харкова, Львова, в Даламан - з Києва в Хургаду з Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, у Шарм-ель-Шейх - з Києва і Львова.

Тури доступні до продажу на сайті туроператора.

Нагадується, що на даний момент українці можуть вільно, без будь-яких епідемічних обмежень, перетинати кордон Туреччини та Єгипту.

Також Coral Travel найближчим часом планує запустити тури в Туніс (Енфіда), Іспанію (Пальма-де-Майорка, Барселона).

Як повідомляли Українські Новини, українці в Туреччині зможуть отримувати короткострокові туристичні посвідки на проживання.

Тим часом поточні ціни на тури в Туреччину несуттєво знизилися порівняно з 2019 роком. Падіння цін пов'язане з пандемією коронавірусу. 

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