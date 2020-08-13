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13 августа 2020, четверг, 13:45 295
Мир 2020-08-13T13:45:01+03:00
Українські Новини
США не исключают санкций против Беларуси и прекращения поставок нефти

США не исключают санкций против Беларуси и прекращения поставок нефти

Валерия Драгомирова
США, Беларусь, Нефть, Протесты в Беларуси, санкции против Беларуси
Беларусь. Фото: pixabay
Беларусь. Фото: pixabay

Госсекретарь США Майк Помпео не исключает возможность введения санкций против Беларуси из-за насилия против мирных демонстрантов после президентских выборов.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

По словам госсекретаря, в США глубоко разочарованы, что выборы не были свободными и честными.

"Мы еще не определились с тем какой будет надлежащая реакция, но могу сказать одно: мы будем сотрудничать с нашими европейскими друзьями, которые ценят свободу и которые так же обеспокоены тем, что произошло. Мы желаем добра белорусскому народу и будем действовать, исходя из этого", - сказал Помпео.

Он также рассказал, что США рассмотрят как вариант санкций, так и решение по поставкам нефти. 

"Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам нефти – это еще только предстоит определить", - заявил госсекретарь, отвечая на вопрос о возможном введении санкций и прекращении поставок нефти Беларуси.

Сейчас, по его словам, США будут наблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем.

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями за репрессии и сфальсифицированные выборы. 

Кроме того, Лукашенко назвал протестующих безработными и попросил их устроиться на работу. 

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