У ЗСУ зростає захворюваність на коронавірус

На коронавірусну інфекцію в Збройних силах хворіють 485 осіб, а за минулу добу, 19 серпня, добовий приріст склав 42 нових випадки захворювання в той час, як в Україні було поставлено абсолютний антирекорд з захворюваності за добу

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 20 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 485 осіб. Всього за час пандемії видужала 831 особа, летальних випадків - 6", - йдеться в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходяться 817 чоловік.

Згідно з повідомленням, кількість військовослужбовців, у яких закінчується термін ізоляції в найближчі 3 доби, становить 195.

За минулу добу зареєстровано 42 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в установах охорони здоров'я перебувають 9 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 2 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 2 військовослужбовців, Чернівецький військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, ізолятор медичного пункту військової частини Львівській області - 1 військовослужбовець і Славутська ЦРЛ - 2 військовослужбовців).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 33 людини (Київська область - 4 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Львівська область - 14 військовослужбовців і 5 працівників ЗСУ, Дніпропетровська область - 2 військовослужбовців, Чернівецька область - 2 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Одеська область - 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ, Чернігівська область - 1 працівник ЗСУ та Вінницька - 1 військовослужбовець).

Стан їх здоров'я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

18 серпня о Збройних силах було зареєстровано 40 нових випадків захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві було поставлено черговий антирекорд з захворюваності на коронавірус за добу – 19 серпня у 227 осіб виявили коронавірус, померли від вірусу 3 людини.

Також 19 серпня було встановлено антирекорд зі смертності в Україні.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини