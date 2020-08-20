підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 серпня 2020, четвер, 14:02 6
Медицина 2020-08-20T15:30:02+03:00
Українські Новини
У ЗСУ зростає захворюваність на коронавірус

У ЗСУ зростає захворюваність на коронавірус

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Смерть від коронавірусу, Зараження коронавірусом, коронавірус в ЗСУ, Розповсюдження коронавірусу
Коронавірус в ЗСУ. Фото: pixabay
Коронавірус в ЗСУ. Фото: pixabay

На коронавірусну інфекцію в Збройних силах хворіють 485 осіб, а за минулу добу, 19 серпня, добовий приріст склав 42 нових випадки захворювання в той час, як в Україні було поставлено абсолютний антирекорд з захворюваності за добу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 20 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 485 осіб. Всього за час пандемії видужала 831 особа, летальних випадків - 6", - йдеться в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходяться 817 чоловік.

Згідно з повідомленням, кількість військовослужбовців, у яких закінчується термін ізоляції в найближчі 3 доби, становить 195.

За минулу добу зареєстровано 42 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в установах охорони здоров'я перебувають 9 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 2 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 2 військовослужбовців, Чернівецький військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, ізолятор медичного пункту військової частини Львівській області - 1 військовослужбовець і Славутська ЦРЛ - 2 військовослужбовців).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 33 людини (Київська область - 4 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Львівська область - 14 військовослужбовців і 5 працівників ЗСУ, Дніпропетровська область - 2 військовослужбовців, Чернівецька область - 2 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Одеська область - 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ, Чернігівська область - 1 працівник ЗСУ та Вінницька - 1 військовослужбовець).

Стан їх здоров'я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

18 серпня о Збройних силах було зареєстровано 40 нових випадків захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві було поставлено черговий антирекорд з захворюваності на коронавірус за добу – 19 серпня у 227 осіб виявили коронавірус, померли від вірусу 3 людини.

Також 19 серпня було встановлено антирекорд зі смертності в Україні.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Covid-19 Смерть від коронавірусу Зараження коронавірусом коронавірус в ЗСУ Розповсюдження коронавірусу

Черговий антирекорд. У Києві за добу на коронавіру...
Смертність від коронавірусу в Україні за добу вста...
У ЗСУ падає кількість нових випадків коронавірусу...
У Київській області падає захворюваність на COVID-...
Черговий антирекорд. У Києві за добу на коронавірус заразилися 227 осіб
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус
Новини
У Харківській області посилюють контроль за дотриманням карантину 14:36
СБУ розкрила схему крадіжки державних коштів в "Укрзалізниці" на понад 60 млн гривень 14:27
На вихідних на мосту Патона обмежать рух 14:24
Литва заборонила в'їзд Лукашенку 14:15
У ЗСУ зростає захворюваність на коронавірус 14:02
більше новин
Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року 16:13
Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post 14:28
ЗМІ розповіли, як в Тернополі прокуратура тисне на мера методами Януковича 10:14
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну 18:14
Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колектив звинуватив Ірину Верещук в бездіяльності 12:55
більше новин
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу 09:30
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко 13:07
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд 10:26
більше новин
У Патона було захворювання серцево-судинної системи. Колеги розповіли про обставини смерті вченого
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok