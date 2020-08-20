ТКГ погодила 20 ділянок розмінування та 4 нових ділянки розведення

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) погодила 20 ділянок для розмінування і 4 нових ділянки для розведення сил і засобів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента Володимира Зеленського за підсумками першого засідання ТКГ за участю нового глави української делегації, першого Президента (1991-1994) Леоніда Кравчука та його першого заступника, першого прем'єр-міністра (1991-1992) Вітольда Фокіна, передають Українські Новини.

"У групі з безпеки було досягнуто домовленостей щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту "нормандської четвірки" від 9 грудня 2019 року. Це дозволить просунутися у виконанні домовленостей лідерів нормандського формату, досягнутих в Парижі, і наблизитися до проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні", - сказано в ньому.

Під час засідання робочої групи ОБСЄ зазначила дотримання режиму тиші.

"Українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ з протимінної діяльності, що допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання. Також українська делегація підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів", - сказано в повідомленні.

В економічній підгрупі українська сторона запевнила, що буде забезпечувати питною водою окуповану територію.

"У рамках гуманітарної робочої групи було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, українська делегація підтвердила інформацію про осіб у списку, запитувану учасниками консультацій, і очікує таких же дій від іншої сторони.

"З метою інтенсифікації мінського переговорного процесу, займаючи проактивну позицію, українська сторона під час роботи групи з політичних питань наголосила на необхідності виконання паризьких домовленостей лідерів "нормандської четвірки", зокрема продовження роботи над законодавством з метою імплементації "формули Штайнмайєра", - йдеться в повідомленні.

Кравчук поінформував учасників ТКГ про направлення звернення до Верховної Ради з проханням розглянути питання відповідності "мінських домовленостей" постанови Верховної Ради про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Росії Володимир Путін вважає, що постанова Ради про місцеві вибори суперечить "мінським домовленостям".

Чинною постановою вибори призначені на 25 жовтня на підконтрольній Україні території.

Тим часом Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ.

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