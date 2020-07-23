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23 липня 2020, четвер, 20:20 9
Зовнішня політика 2020-07-23T22:45:03+03:00
Українські Новини
У Росії заявили, що Україна нібито намагається вийти з мінських угод через місцеві вибори

У Росії заявили, що Україна нібито намагається вийти з мінських угод через місцеві вибори

Ольга Фандорина
ТКГ, війна на Донбасі, українсько-російські відносини, мінські переговори
Марія Захарова. Фото: politikus.ru
Марія Захарова. Фото: politikus.ru

Після того, як  Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилася про повне припинення вогню на Донбасі, Росія заявила, що постанова Верховної ради України про місцеві вибори розцінено як вихід Києва з мінських угод і в зв'язку з цим від України вимагають роз'яснень. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляють "РИА Новости".

За її словами, Москві не зрозуміло, що означає остання постанова Ради з місцевих виборів та пресреліз українського президента, тому не виключено, що це може розцінюватися як вихід з мінських угод по Донбасу.

"Росію як посредника мінського процесу, учасники контактної групи, "мінського формату" ця ситуація, природно, не може не турбувати. Ми вимагаємо від української сторони чітких роз'яснень з цього питання, закликаємо наших німецьких, французьких партнерів із "нормандського формату" і міжнародні структури дати принципову оцінку ситуації", - додала Захарова.

Як повідомляли Українські Новини, Росія не бачить підстав для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в серпні.

Водночас, співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко вважає, що для досягнення успіху в переговорах чинна влада має змінити не тільки підхід до переговорів, але і самих переговірників.

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