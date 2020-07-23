У Росії заявили, що Україна нібито намагається вийти з мінських угод через місцеві вибори

Після того, як Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилася про повне припинення вогню на Донбасі, Росія заявила, що постанова Верховної ради України про місцеві вибори розцінено як вихід Києва з мінських угод і в зв'язку з цим від України вимагають роз'яснень. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляють "РИА Новости". За її словами, Москві не зрозуміло, що означає остання постанова Ради з місцевих виборів та пресреліз українського президента, тому не виключено, що це може розцінюватися як вихід з мінських угод по Донбасу. "Росію як посредника мінського процесу, учасники контактної групи, "мінського формату" ця ситуація, природно, не може не турбувати. Ми вимагаємо від української сторони чітких роз'яснень з цього питання, закликаємо наших німецьких, французьких партнерів із "нормандського формату" і міжнародні структури дати принципову оцінку ситуації", - додала Захарова. Як повідомляли Українські Новини, Росія не бачить підстав для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в серпні. Водночас, співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко вважає, що для досягнення успіху в переговорах чинна влада має змінити не тільки підхід до переговорів, але і самих переговірників.