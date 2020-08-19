У Києві зафіксовано найбільше нових випадків коронавірусу з початку епідемії — 215 за добу

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 18 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 215 осіб до 10 945.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві знову значно збільшилося. За минулу добу вірус виявили у 215 осіб. 13 з них - діти. На сьогодні в столиці вже 10 945 підтверджених випадків захворювання COVID-19", — написав він.

Захворіли 110 жінок у віці від 18 до 90 років і 92 чоловіки у віці від 18 до 83 років, а також 5 дівчаток від 3 до 17 років і 8 хлопчиків від 1 до 17 років.

Також серед захворілих 6 медиків.

У столичні лікарні госпіталізовано 49 осіб, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 26 осіб.

Всього коронавірус подолали 3 484 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому районі - 35, в Подільському - 26 і в Деснянському - 22.

Як повідомляли Українськi Новини, МОЗ провів рекордну кількість тестів на коронавірус за добу.

Також кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 18 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 65 осіб до 4 685, померлих - на 1 людину до 81.

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