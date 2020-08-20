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20 серпня 2020, четвер, 06:15 6
Суспільство 2020-08-20T10:00:03+03:00
Українські Новини
Банки закриються на три дні: як будуть працювати фінустанови на довгих вихідних

Банки закриються на три дні: як будуть працювати фінустанови на довгих вихідних

Надежда Комендантова
НБУ, День незалежності України, Вихідні в серпні
Приватбанк Фото: Приватбанк
Приватбанк Фото: Приватбанк

Цими вихідними українські банки закриються на три дні у зв'язку з святкуванням в Україні загальнодержавного свята Дня незалежності.

Про це свідчить інфографіка НБУ.

Раніше Національний банк України затвердив календар вихідних днів, згідно з яким у серпні всі фінансові установи країни будуть закриті на вихідні з суботи по понеділок включно. Банківські вихідні, затверджені Нацбанком, збігаються з загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні.

У період з 22 по 24 серпня в країні будуть тривалі вихідні, пов'язані зі святкуванням Дня незалежності України, який цього року припадає на понеділок, 24 серпня.

У цьому році додатково до вихідних днях в суботу та неділю додасться ще ряд вихідних днів. Це пов'язано з перенесенням святкових днів, що припадають на вихідні, на наступний робочий день.

Додатковий вихідний, крім 24 серпня, буде ще в такі будні дні - 14 жовтень і 25 грудня.

Инфографика: НБУІнфографіка: НБУ

Як повідомляли Українські Новини, на День Незалежності в Києві ветерани війни проведуть Марш захисників України. Учасники пройдуть по бульвару Шевченка, вулиці Хрещатик, Майдану Незалежності і Європейської площі.

А заходи до Дня Незалежності в Києві будуть проходити з урахуванням карантинних заходів.

Також Кабмін приготував графік перенесення робочих днів на 2021 рік.

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