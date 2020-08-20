Банки закриються на три дні: як будуть працювати фінустанови на довгих вихідних

Цими вихідними українські банки закриються на три дні у зв'язку з святкуванням в Україні загальнодержавного свята Дня незалежності. Про це свідчить інфографіка НБУ. Раніше Національний банк України затвердив календар вихідних днів, згідно з яким у серпні всі фінансові установи країни будуть закриті на вихідні з суботи по понеділок включно. Банківські вихідні, затверджені Нацбанком, збігаються з загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні. У період з 22 по 24 серпня в країні будуть тривалі вихідні, пов'язані зі святкуванням Дня незалежності України, який цього року припадає на понеділок, 24 серпня. У цьому році додатково до вихідних днях в суботу та неділю додасться ще ряд вихідних днів. Це пов'язано з перенесенням святкових днів, що припадають на вихідні, на наступний робочий день. Додатковий вихідний, крім 24 серпня, буде ще в такі будні дні - 14 жовтень і 25 грудня. Інфографіка: НБУ Як повідомляли Українські Новини, на День Незалежності в Києві ветерани війни проведуть Марш захисників України. Учасники пройдуть по бульвару Шевченка, вулиці Хрещатик, Майдану Незалежності і Європейської площі. А заходи до Дня Незалежності в Києві будуть проходити з урахуванням карантинних заходів. Також Кабмін приготував графік перенесення робочих днів на 2021 рік.