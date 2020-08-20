Інфляція "з'їдає" зарплатню. Як вона розраховується і впливає на життя українців

У липні цього року в Україні зафіксована негативна інфляція. З іншого боку, покупці помічають зростання цін на різні товари. Однак не всі зміни цін впливають на інфляцію. Про це повідомляє "Обозреватель".

Індекс споживчих цін розраховується з набору базових прокатів і послуг. Кожному пункту зі списку привласнюють ваговий коефіцієнт. Потім порівнюють ціни між періодами з урахуванням регіональних, сезонних та інших особливостей.

Найвищі коефіцієнти мають наступні продукти / послуги:

Хліб - 3,043%;

Свинина - 3,04%;

Ковбаси - 3,76%;

Тютюнові вироби - 3,23%;

алкоголь - 4,872%;

Фармацевтична продукція - 4,437%;

Паливо та мастила - 3,15%;

Проїзд в автодорожньому міському транспорті -3,21%.

При цьому зовсім невисокі вагові коефіцієнти мають такі продукти / послуги:

Рис - 0,476%;

Борошно - 0,449%;

Яловичина - 0,242%;

Маргарин - 0,141%;

Ягоди - 0,229%;

Капуста - 0,35%;

Мед - 0,255%.

Крім того, невисокі коефіцієнти у круп, кефіру, йогуртів, оливкової олії, винограду, кавунів, сухофруктів , огірків, помідорів, цибулі, кондитерських виробів, одягу, взуття, побутових товарів тощо.

Чим меншим є ваговий коефіцієнт, тим менше підвищення ціни на товар впливає на рівень інфляції. Наприклад, їли підвищиться ціна на борошно, то на показнику інфляції це мало позначиться, а якщо на хліб (що навряд чи трапиться, адже хліб - це соціально значущий продукт, ціни на нього контролюють), то це посилить інфляцію.

Крім того, для підрахунку інфляції аналізують більше кількість товарів. Багато людей навіть не користуються частиною з них. Виходить дуже усереднена цифра. Умовно, в ситуації, коли комуналка росте, а ціна бензину падає, інфляція може показати своє зниження.

Тим часом неправильний розрахунок інфляції впливає на всіх. На основі цього показника відбувається формування державного бюджету. А це означає: чим менший рівень інфляції, тим менше індексація зарплат, пенсій і соціальних посібників.

Як повідомляли Українські Новини, водночас як НБУ погіршив прогноз падіння ВВП з 5% до 6% в 2020, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП на 4,6% при інфляції 7,3% у 2021 році.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання інфляції через емісію гривні.

Не дивлячись на прискорення, споживча інфляція в липні перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 п.п. і залишалася меншою в порівнянні з прогнозом.

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