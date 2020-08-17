Дощі на заході й спека на всій території України: прогноз погоди на вівторок

Згідно з прогнозами, в Україну на початку тижня повернеться спека. У вівторок, 18 серпня у Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16 ... +18 градусів, вдень +29 ... +31 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +17 градусів, удень +25 ... +30 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень +20 ... +25 градусів.

У Моршині та Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура повітря вночі +14 ... +17 градусів, удень +26 ... +28 градусів.

У Сваляві вночі короткочасний дощ, температура повітря вночі +16 ... +18 градусів, удень +27 ... +29 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, удень +26 ... +31 градус.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, удень +27 ... +33 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11 ... + 16 градусів, удень +26 ... + 31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +19 градусів, удень +27 ... +32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +19 градусів, удень +26 ... +31 градус.

У Ялті без опадів, температура вночі +15 ... +17 градусів, удень +27 ... +29 градусів.

17 серпня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +22 ... +24 градуси, у Дніпрі в межах Києва +22 градуси.

Раніше Українські Новини писали, якою буде погода в передостанній тиждень серпня.



Тим часом синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому стихія вируватиме все частіше.

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