підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 серпня 2020, середа, 22:42 7
Судова влада 2020-08-20T00:00:02+03:00
Українські Новини
Глава Окружного адмінсуду Вовк знову прийшов в НАБУ, але допиту не було, - адвокат

Глава Окружного адмінсуду Вовк знову прийшов в НАБУ, але допиту не було, - адвокат

Елена Новикова
НАБУ, Павло Вовк, Андрій Заєць
Павло Вовк.
Павло Вовк.

Глава Окружного адмінісратівного суду Києва Павло Вовк знову прийшов в НАБУ, але допиту не було. Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Андрій Заєць.

"Ми вчора були, але ніяких процесуальних дій не було проведено", - сказав він.

За його словами, також Вовк відвідував НАБУ і 13 серпня, тоді також не було допиту.

Адвокат повідомив, що Вовк через день ходить в НАБУ, але детективи що і роблять так це тільки вручають повістки про виклик на черговий день.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Вовк заявив, що прийшов в НАБУ, але не застав детективів.

Раніше повідомлялося про те, що 17 липня національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку і ще 6 суддям.

Крім того, Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, якого у вівторок, 11 серпня НАБУ оголосило в розшук, заявив, що знаходиться в Україні і готовий прийти на допит в Національне антикорупційне бюро в законному порядку.

Більше новин про: НАБУ Павло Вовк Андрій Заєць

Помер вчений і президент НАНУ Борис Патон
Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій майже 30 мільярдів
Новини
У другому кварталі 2020 зафіксовано рекордне падіння світової торгівлі 23:59
Кандидат у мери Києва Притула вийшов із команди "Вар'яти-шоу" 23:35
В Окружному адмінсуді Києва ввели карантинні обмеження. У одного із співробітників виявили COVID-19 23:20
У МОЗ розповіли, кого безкоштовно тестують на коронавірус і як проходить процедура 22:59
Глава Окружного адмінсуду Вовк знову прийшов в НАБУ, але допиту не було, - адвокат 22:42
більше новин
Для збільшення ефективності ДФС, необхідно підвищити зарплати працівникам служби, - Сергій Солодченко 12:10
В Окружному адмінсуді Києва ввели карантинні обмеження. У одного із співробітників виявили COVID-19 23:20
Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року 16:13
Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post 14:28
ЗМІ розповіли, як в Тернополі прокуратура тисне на мера методами Януковича 10:14
більше новин
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу 09:30
Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко 13:07
Від введеного Зеленським безвізу для 7 країн Україна недоотримає $ 3 млн 12:44
Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ 14:28
До закінчення карантину залишилося 13 днів. Які обмеження діють 08:30
більше новин
Для підвищення "мінімалки" Рада проведе позачергове засідання
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok