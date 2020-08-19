Глава Окружного адмінсуду Вовк знову прийшов в НАБУ, але допиту не було, - адвокат

Глава Окружного адмінісратівного суду Києва Павло Вовк знову прийшов в НАБУ, але допиту не було. Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Андрій Заєць.

"Ми вчора були, але ніяких процесуальних дій не було проведено", - сказав він.

За його словами, також Вовк відвідував НАБУ і 13 серпня, тоді також не було допиту.

Адвокат повідомив, що Вовк через день ходить в НАБУ, але детективи що і роблять так це тільки вручають повістки про виклик на черговий день.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Вовк заявив, що прийшов в НАБУ, але не застав детективів.

Раніше повідомлялося про те, що 17 липня національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку і ще 6 суддям.

Крім того, Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, якого у вівторок, 11 серпня НАБУ оголосило в розшук, заявив, що знаходиться в Україні і готовий прийти на допит в Національне антикорупційне бюро в законному порядку.

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