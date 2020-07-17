НАБУ і САП повідомили про підозру голові Окружного адмінсуду Києва Вовку і ще 6 суддям

Незабаром після того, як стало відомо, що в Окружному адміністративному суді Києва проходят обшуки у справах Майдану, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру голові Окружного адмінсуду столиці Павлу Вовку і ще 6 суддям.

Про це сказано в повідомленні організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) в Telegram, передають Українські Новини.

"НАБУ і САП повідомили про підозру суддям скандального Окружного адмінсуду Києва. Це голова ОАСК Вовк, його заступник Євген Аблов і ще 5 суддів. Їх підозрюють у створенні злочинної організації і захоплення влади", — сказано в ньому.

У повідомленні наголошується, що розформувати суд можна лише шляхом подання Президентом Володимиром Зеленським відповідного законопроекту до Верховної Ради.

"Нагадуємо, що існування дискредитованого ОАСК — виключна відповідальність Володимира Зеленського. Вперше докази того, як судді цього суду шантажують чиновників і тиснуть на органи влади, ми побачили рік тому. І нуль реакції з боку Президента", — сказано в ньому.

Також ЦПК зазначає, що проблеми з судом були помічені і Міжнародним валютним фондом і у меморандумі він вимагає позбавити цей суд виняткових повноважень.

Згідно з повідомленням на сайті НАБУ, слідство з'ясувало, що підозрювані, яких всього 12, діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захопити владу, встановивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВСП), а також прагнула створювати штучні перешкоди в їх роботі.

За версією слідства, вказана організація брала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах певних політиків та бізнес-кіл.

"Зокрема, для цього глава ОАСК використовував схему з надання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій або фізичних осіб до свого ж суду з подальшим "надшвидким" їх розглядом і з наперед визначеним результатом", — повідомляє НАБУ.

Згідно з повідомленням, 3 з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозру у вчиненні незаконних дій.

Мова йде про голову адмінсуду Вовка, його заступника та судді цього ж суду.

Враховуючи суспільну значущість кримінального провадження, НАБУ має намір оприлюднити розсекречені матеріали слідчих дій, що розкривають деталі злочину.

Як повідомляли Українські Новини, обшуки в Окружному адміністративному суді проходили також і в 2019 році.

Окружний адміністративний суд Києва вважав обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.