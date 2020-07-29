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29 липня 2020, середа, 21:00 4
Судова влада 2020-07-29T21:51:08+03:00
Українські Новини
НАБУ викликає голову Окружного адмінсуду Києва Вовка, 6 суддів і 2 членів ВККС на допити

НАБУ викликає голову Окружного адмінсуду Києва Вовка, 6 суддів і 2 членів ВККС на допити

Елена Новикова
Набукко, САП, Розслідування, Павло Вовк
Окружний адмінсуд. Фото: oask.gov.ua
Окружний адмінсуд. Фото: oask.gov.ua

Вовк заявляє, що судову владу в Україні хочуть захопити іноземні агенти через НАБУ, а також, що записи НАБУ в його справі фальсифіковані, порушені всі норми КПК у той час, як Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викликає голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, його заступника Євгена Аблова, а також 5 суддів і 2 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) на допити.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передають Українські Новини.

Вони викликаються у НАБУ для участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у тому числі допиту як підозрюваних і вручення процесуальних документів у кримінальному провадженні від 17 липня.

Вовк викликається на допит 3 серпня на 8:00 і 6 серпня на 8:00.

Заступник голови Євген Аблов - 3 серпня на 9:00, 20 серпня на 11:00, 28 серпня на 9:00.

Також викликаються на допити судді Богдан Санін, Ігор Погрібніченка, Володимир Келеберда, Олексій Огурцов, Ігор Качура, члени ВККС Микола Сірош і Сергій Остапець.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку і ще 6 суддям.

Крім того, обшуки в Окружному адміністративному суді проходили також і у 2019 році.

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