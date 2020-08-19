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  • Гривня після тривалого зростання ослабла: офіційний курс нацвалюти на четвер
19 серпня 2020, середа, 16:29 10
Економіка 2020-08-19T17:30:03+03:00
Українські Новини
Гривня після тривалого зростання ослабла: офіційний курс нацвалюти на четвер

Гривня після тривалого зростання ослабла: офіційний курс нацвалюти на четвер

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Гривня, Офіційний курс
Гривня.
Гривня.

Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 серпня, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,0899
1 долар США 27,3160
1 швейцарський франк 30,1451
10 ієн 2,5928
10 російських рублів 3,7219

Як повідомляли Українські Новини, середу, 19 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився на 5,32 коп. до 27,4609 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,25 коп. до 27,1763 UAH/USD.

Також експерти розповіли, що буде з курсом долара, наголошуючи, що в середині серпня активності на валютному ринку завжди мало.

Тим часом в НБУ пояснили, хто відноситься до категорії "політично значущі особи", і чому їх операції ретельно перевіряються банками.

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