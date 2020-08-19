Гривня після тривалого зростання ослабла: офіційний курс нацвалюти на четвер

Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 серпня, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0899 1 долар США 27,3160 1 швейцарський франк 30,1451 10 ієн 2,5928 10 російських рублів 3,7219

Як повідомляли Українські Новини, середу, 19 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився на 5,32 коп. до 27,4609 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,25 коп. до 27,1763 UAH/USD.

Також експерти розповіли, що буде з курсом долара, наголошуючи, що в середині серпня активності на валютному ринку завжди мало.

Тим часом в НБУ пояснили, хто відноситься до категорії "політично значущі особи", і чому їх операції ретельно перевіряються банками.

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