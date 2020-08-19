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19 серпня 2020, середа, 17:12 7
Політика 2020-08-19T18:03:10+03:00
Українські Новини
Десятинний провулок у Києві став пішохідним

Десятинний провулок у Києві став пішохідним

Александр Савич
Дороги, Десятинный переулок, Київ, КМДА
Десятинний провулок став пішохідним. Фото: Facebook / kyivtransportDTI
Десятинний провулок став пішохідним. Фото: Facebook / kyivtransportDTI

Слідом за інформацією, що в Києві планують встановити пам'ятник визволителю Криму Петру Болбочану, стало відомо про те, що Десятинний провулок став пішохідним. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА в Facebook.

Відсьогодні, 19 серпня, не можна заїжджати на автомобілі і паркуватися в Десятинному провулку. Від вулиці Володимирській до Пейзажної алеї введена нова схема дорожнього руху.

"Таке рішення прийнято для того, щоб історична частина Києва була комфортною для жителів і гостей столиці", - пояснюють в КМДА.

Також повідомляється, що на цій локації буде працювати евакуатор. У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА закликають не паркувати там автомобілі.

Як повідомляли Українські новини, на Новокостянтинівському шляхопроводі в Києві частково обмежать рух.

Також у Києві частково обмежать рух на Південному мосту майже на два місяці.

Крім того, у зв'язку зі зніманнями фільму від Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі в серпні в Києві обмежать рух на кількох вулицях.

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