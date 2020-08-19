У Києві планують встановити пам'ятник визволителю Криму Петру Болбочану

Слідом за інформацією про те, що в Мадриді з'явилася площа Лесі Українки, стало відомо, що в Києві планують встановити пам'ятник українському військовому діячу, визволителю Криму Петру Болбочану. Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті в Twitter.

Відкриття планується 5 жовтня, в день народження Петра Болбочана.

"Громадський союз "Музичний батальйон" вирішив встановити в Києві, на вулиці Січових Стрільців, в однойменному сквері пам'ятник командиру Запорозького полку армії УНР, визволителю Криму від більшовиків Петру Болбочану. Сам бюст вже відлитий у бронзі, районні чиновники обіцяють прийняти пам'ятник на баланс", - повідомляє Історична правда.

Петро Болбочан відомий як один з найталановитіших і найвпливовіших командирів армії УНР і керівник успішного походу в Крим. У той же час був заарештований і розстріляний за звинуваченням у зраді, участі у змовах проти УНР і безпричинній "здачі" українських міст ворогу.

В Першу світову - офіцер 38-го Тобольського полку. Очолив формування 1-го українського полку імені Богдана Хмельницького. Придушував Січневе повстання в Києві і прикривав відхід зі столиці керівництва УНР. Призначався військовим комендантом Волині. Після Брестського миру очолив 2-й Запорізький курінь, з яким здобув перемоги над більшовиками під Гребінкою, Лубнами, Рамаданом і Полтавой.

В 1918 році очолював Кримську операцію, в ході якої вдалося захопити кримські Джанкой і Сімферополь. Після операції отримав звання полковника армії Української Держави.

Однім з перших підтримав повстання Директорії проти гетьмана Скоропадського. Був призначений командувачем Лівобережної групи Армії УНР. Однак незабаром після ряду успішних операцій був звинувачений у здачі без бою Харкова і знятий з посади.

В початку 1919 року був заарештований за наказом Петлюри за нібито участь в змові проти Директорії з Миколою Міхновським та Євгеном Коновальцем. Був висланий до Станіслава. Там вдруге звинувачений у змові, і знову заарештований за наказом Директорії командиром Запорізького корпусу Володимиром Сальським, який відмовився підкорятися наказам Болбочана. Також був звинувачений в безпричинній «здачі» Харкова і Полтави, і нібито таємних перемовинах з керівником російського білого руху Денікіним, факт яких документально підтверджено ніким не був. Розстріляний в червні 1919 року на станції Балин (нині Хмельницька область), де і похований.

У грудні 2015 року вулиця Командарма Каменєва в Києві була перейменована на честь Петра Болбочана.

Вулиці з його ім'ям є також у Львові, Луцьку, Дніпрі, Житомирі, Броварах, Харкові, Хмельницькому, Сумах, Чернівцях, Запоріжжі та Смілі.

Як повідомляють Українські новини, у Зеленського передумали ставити пам'ятник Каденюку за держрахунок і обмежаться благодійним внеском.

Також в Києві відкрили меморіал на честь Павла Шеремета.

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