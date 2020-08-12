У Києві обмежать рух деякими вулицями через зйомки фільму Netfliks

Раніше повідомлялося , що платформа Netflix зніме в Україні свій перший фільм Сьогодні стало відомо про те, що в серпні в Києві обмежать рух на кількох вулицях у зв'язку зі зйомками фільму. Про це повідомляє КМДА.

Комедійний бойовик "Останній найманець" ("The Last Mercenary") виробництва Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі зніматимуть в тому числі і на вулицях столиці України. Зйомки триватимуть з 10 серпня до 26 вересня. У зв'язку з цим буде перекрито або обмежено рух на таких вулицях:

12 серпня з 05:00 до 14:00 на вулицях Січових Стрільців і Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (в кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) і з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівській);

14 серпня з 05:00 до 21:00: на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. Заводський до вул. Оленівської і від вул. Заводської до вул. Юрковської), з перекриттям зазначеної вулиці;

17 серпня з 05:00 до 18:00: на вулиці Електриків (у кварталі від вул. Заводський до провулка Електриків), з перекриттям зазначеної вулиці;

17 серпня по 14:00 до 21:30: на вулиці Промисловій, 4 (біля Південного мосту), з перекриттям вказаної вулиці;

18 серпня з 05:00 до 14:00: на вулицях Січових Стрільців і Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівській (в кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) і з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівській);

25 серпня з 05:00 до 21:00: на вулиці Ярославській (в кварталі від вул. Набережно-Хрещатицька до вул. Почайнинської), з перекриттям зазначеної вулиці.

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