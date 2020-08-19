підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 серпня 2020, середа, 06:10 6
Фінанси 2020-08-19T07:00:01+03:00
Українські Новини
Ситуація з курсом долара. Експерти розповіли, що буде з валютою найближчим часом

Ситуація з курсом долара. Експерти розповіли, що буде з валютою найближчим часом

Кира Молчанова
Курс, курс долара, курс долара до гривні, Долар, експерти
Гривня
Гривня

Протягом усього тижня курси долара і євро повзли вниз, і ця тенденція триватиме ще якийсь час.

Про це повідомляють "Факти" з посиланням на експерта-аналітика компанії Forex Club Андрія Войтківа.

"Курс української гривні тримається на досить впевненому рівні, торгуючись на позначці 27,33 грн за долар. Така динаміка спостерігається, незважаючи на те, що Україна в першому півріччі 2020 го скоротила експорт товарів до Росії на 17% порівняно з показником за аналогічний період минулого року, а імпорт - майже на 43% ", — розповів аналітик.

На думку міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашка негативний торговий баланс між Україною, Росією, Білоруссю і Казахстаном викликає у нього побоювання.

"Разом з тим можна говорити про те, що на українському валютному ринку сформувався досить сильний висхідний тренд і гривня незабаром може продовжити свій підйом, наближаючись до позначки 27,2 грн за долар", — зазначив експерт.

Інші експерти не зупиняються і прогнозують подальше зниження нацвалюти щодо гривні. Так, аналітик компанії "Альпарі" Максим Пархоменко звертає увагу на те, що минулого тижня курс гривні зріс. Він вважає, що поточного тижня тенденція буде продовжена. НБУ не бере участі в торгах і не проводить активних інтервенцій. Водночас учасники ринку, які раніше притримували валюту, очікуючи зростання курсу долара, змушені її продавати за нижчими цінами. А зниження курсу долара тільки посилює ці тенденції.

Експерти звертають увагу на те, що в середині серпня активності на валютному ринку завжди мало. Якщо не виникнуть нові потрясіння, гривня зміцниться на позначці 27 гривень за долар. Готівкова гривня вже до кінця тижня наблизиться до позначок в 26,95 в продажу і 27,20 в купівлі.

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом і коли почнеться рух до 30 грн за долар.

Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30

Більше новин про: Курс курс долара курс долара до гривні Долар експерти

Підвищення мінімалки може спричинити подорожчання ...
Курс гривні на міжбанку знизився...
НБУ продовжує підвищувати курс гривні: офіційний к...
Долар почав дешевшати. НБУ зміцнив нацвалюту...
Мінекономіки прогнозує зростання інфляції через емісію гривні
У Польщі спіймали двох українців, які втекли з карантину
Новини
Ситуація з курсом долара. Експерти розповіли, що буде з валютою найближчим часом 06:10
У липні оклад Кернеса становив 17 тис., повну суму зарплати у міськраді повідомити відмовилися 06:00
Для високої пенсії потрібен стаж: як підтвердити роки роботи без запису в трудовій 05:30
Нацбанк знову підвищив курс гривні. Офіційний курс валют на середу 05:15
Бойовики продовжують дотримуватися режиму тиші на Донбасі 23:15
більше новин
Для збільшення ефективності ДФС, необхідно підвищити зарплати працівникам служби, - Сергій Солодченко 12:10
Злочини, скоєні в бюджетній сфері: Фільчаков відзвітував про результати роботи органів Харківської прокуратури за 2020 рік 18:28
Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року 16:13
Слідчий НАБУ проігнорував допит, на який він викликав голову ОАСК Павла Вовка 10:19
Поставлене завдання - забрати Burisma Group і передати державі, - агент НАБУ Шевченко 11:56
більше новин
Старт відбувся. "Інтелект молоді – Києву!" – на вулицях та у метро столиці! 12:14
Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України, через 5 років після його смерті 14:48
Від введеного Зеленським безвізу для 7 країн Україна недоотримає $ 3 млн 12:44
Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ 14:28
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона нижча, ніж у Німеччині і Франції 11:09
більше новин
Україна і Ізраїль просять хасидів утриматися від поїздки до Умані
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok