Ситуація з курсом долара. Експерти розповіли, що буде з валютою найближчим часом

Протягом усього тижня курси долара і євро повзли вниз , і ця тенденція триватиме ще якийсь час.

Про це повідомляють "Факти" з посиланням на експерта-аналітика компанії Forex Club Андрія Войтківа.

"Курс української гривні тримається на досить впевненому рівні, торгуючись на позначці 27,33 грн за долар. Така динаміка спостерігається, незважаючи на те, що Україна в першому півріччі 2020 го скоротила експорт товарів до Росії на 17% порівняно з показником за аналогічний період минулого року, а імпорт - майже на 43% ", — розповів аналітик.

На думку міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашка негативний торговий баланс між Україною, Росією, Білоруссю і Казахстаном викликає у нього побоювання.

"Разом з тим можна говорити про те, що на українському валютному ринку сформувався досить сильний висхідний тренд і гривня незабаром може продовжити свій підйом, наближаючись до позначки 27,2 грн за долар", — зазначив експерт.

Інші експерти не зупиняються і прогнозують подальше зниження нацвалюти щодо гривні. Так, аналітик компанії "Альпарі" Максим Пархоменко звертає увагу на те, що минулого тижня курс гривні зріс. Він вважає, що поточного тижня тенденція буде продовжена. НБУ не бере участі в торгах і не проводить активних інтервенцій. Водночас учасники ринку, які раніше притримували валюту, очікуючи зростання курсу долара, змушені її продавати за нижчими цінами. А зниження курсу долара тільки посилює ці тенденції.

Експерти звертають увагу на те, що в середині серпня активності на валютному ринку завжди мало. Якщо не виникнуть нові потрясіння, гривня зміцниться на позначці 27 гривень за долар. Готівкова гривня вже до кінця тижня наблизиться до позначок в 26,95 в продажу і 27,20 в купівлі.

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом і коли почнеться рух до 30 грн за долар.

Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

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