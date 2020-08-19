В СБУ заперечують, що причетні до затримання бойовиків ПВК "Вагнера"

Служба безпеки України спростовує інформацію про участь служби в операції з затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" , частина яких воювала на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

Служба безпеки наголошує, що не коментує чутки, не підтримує медійно-інформаційні операції ворога і не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв.

"Однак, як виняток, відзначаємо - дані про участь СБУ в, так званої,"вагнерівської спецоперації" є звичайним фейком. А його першоджерелом, підкреслюємо, понад тиждень тому було саме російське видання", - йдеться в повідомленні.

Також СБУ заявляє, що жоден співробітник не брав участі в розмовах бойовиків з вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах, тому титрування одного з учасників розмов, як "офіцера СБУ", є домислом і свідомою маніпуляцією.

"Ми розуміємо, що ініціатори таких інформаційних "вкидань" діють за логікою "кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою". Тому закликаємо українські ЗМІ і окремих лідерів громадської думки в гонитві за сенсаціями більш уважно ставитися до інформаційної гігієни і не поширювати чуток на користь недружніх країн", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, українські спецслужби готували масштабну операцію по затриманню групи бойовиків ПВК "Вагнера", для чого виманили їх в Білорусь.

Однак після того, як правоохоронці доповіли про ці плани Офісу Президента, спецоперація провалилася.

Як повідомляли Українськi Новини, в ЗМІ з'явилися повідомлення про причетність СБУ до затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі. Нібито після того, як силовики доповіли про ці плани в Офіс президента, спецоперація провалилася.

Як повідомляли Українські Новини, 12 серпня Офіс генерального прокурора України відправив запит до Генеральної прокуратури Білорусі щодо видачі 28 затриманих біля Мінська бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювала на Донбасі.

Однак 14 серпня Білорусь передала затриманих Росії.

О Офісі президента заявили, що з жалем сприймають прийняте рішення та очікували від Білорусі більш коректного й зваженого вирішення ситуації.

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