Офіційного повідомлення про екстрадицію "вагнерівців" немає, - МЗС

Після того, як президенти Володимир Зеленський і Олександр Лукашенком обговорили екстрадицію "вагніровців" , що воювали на Донбасі, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба констатує, що переговори з Білоруссю про затриманих біля Мінська бойовиках приватної військової компанії "Вагнера" проходять конструктивно, проте поки Україна не була офіційно повідомлена про їх екстрадицію.

Про це він повідомив, відповідаючи на питання журналістів, передають Українські Новини.

"Про те, що Білорусь вже офіційно погодилася передати цих осіб Україні, ми офіційної комунікації не отримували. На сьогодні вона існує виключно у вигляді джерела зі ЗМІ ", - сказав він.

Міністр нагадав, що особи всіх затриманих встановлені і Україна просить Білорусь видати тих, хто воював на Донбасі.

"Білорусь відразу надала нам список затриманих осіб. Наші правоохоронні органи ретельно його проаналізували і встановили, хто є чистим громадянином України, у кого є і український, і російський паспорт, а хто з них брав участь у збройних діях на Донбасі в складі російських незаконних збройних формувань. Тому ми максимально все встановили, знаємо поіменно всіх цих людей, і наші правоохоронні органи вже вступили в діалог з білоруськими колегами щодо їх подальшої долі. Ми зробили запит на їх видачу Україні", - сказав він.

За його словами, на сьогодні переговори конструктивні.

"Розмова між двома президентами була дуже конструктивною. З обох сторін правоохоронним органам дано відповідні доручення... Станом на сьогодні ми задоволені рівнем взаємодії з білоруською стороною, а що буде далі - побачимо ", - сказав Кулеба.

Як повідомляли Українськi Новини, для 33 бойовиків ПВК "Вагнера", затриманих в Білорусі, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою .

Президент Білорусії Олександр Лукашенко розповів про ще один загін "російських бойовиків" з приватних військових компаній , який був перекинутий на південь країни для дестабілізації ситуації.

Раніше в Білорусі заявили, що не отримували запиту від України на видачу затриманих бойовиків Вагнера.