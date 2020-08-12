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12 серпня 2020, середа, 15:23 6
Судова влада 2020-08-12T16:00:01+03:00
Українські Новини
Офіс Генпрокурора відправив запит в Генпрокуратуру Білорусі про видачу бойовиків Вагнера

Офіс Генпрокурора відправив запит в Генпрокуратуру Білорусі про видачу бойовиків Вагнера

Ольга Фандорина
екстрадиція, Українсько-білоруські відночини, Офіс Генпрокурора, ПВК Вагнера
Офіс Генпрокурора. Фото: 5 канал
Офіс Генпрокурора. Фото: 5 канал

Запити про видачу 28 затриманих біля Мінська бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі, Офіс генерального прокурора направив до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Офіс генерального прокурора 11 серпня 2020 року звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 року правоохоронними органами Білорусі", - сказано в ньому.

Зазначається, що всім 28 особам, серед яких 9 громадян України, було повідомлено про підозру в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

Шевченківським районним судом Києва підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою.

Слідством встановлено, що ці особи брали активну участь в бойових діях на території Донецької та Луганської областей в складі терористичних організацій так званих Луганській народної республіки і Донецької народної республіки.

Питання про видачу запитуваних осіб буде вирішуватися компетентними органами Білорусі.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Білорусії Олександр Лукашенко  розповів про ще один загін "російських бойовиків" з приватних військових компаній , який був перекинутий на південь країни для дестабілізації ситуації.

5 серпня  Офіс Президента заявив, що Володимир Зеленський обговорив з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком екстрадицію  затриманих в Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі. 

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