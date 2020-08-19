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19 серпня 2020, середа, 11:49 17
Суспільство 2020-08-19T13:15:02+03:00
Українські Новини
У Київській області за добу зареєстровано 65 нових випадків COVID-19

У Київській області за добу зареєстровано 65 нових випадків COVID-19

Валерия Драгомирова
Київська область, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Коронавірус у Київській області
Коронавірус. Фото: Depositphotos
Коронавірус. Фото: Depositphotos

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 порівняно з попередньою добою в Київській області 18 серпня збільшилася на 65 осіб до 4 685, померлих — на 1 людину до 81.

Про це сказано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено 4 685 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 407 дітей та у 667 медичних працівників. За добу підтверджено 65 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 4 дітей у віці від 9 місяців до 14 років і у 61 дорослого", — сказано в ньому.

11 нових хворих госпіталізовано, інші перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 були госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 797 хворих, а на самоізоляції перебувають 3 888.

"За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19", — сказано в повідомленні.

Всього в області одужали 3 212 осіб, в тому числі 278 дітей.

Як повідомляли Українськi Новини, 17 серпня кількість хворих на коронавірус у Київській області збільшилася на 66 осіб до 4 620, померлих — на 1 людину до 80.


Тим часом в Україні новий рекорд з захворюваності на коронавірус — майже 2 тис. випадків за добу. 

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