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19 серпня 2020, середа, 12:30 9
Суспільство 2020-08-19T14:00:03+03:00
Українські Новини
МОЗ зробило рекордну кількість тестів на коронавірус за добу

МОЗ зробило рекордну кількість тестів на коронавірус за добу

Анна Рудык
МОЗ, Коронавірус, тести на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

18 серпня було проведено 19 591 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 29,6% більше порівняно з попередньою добою, і 18 180 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що на 38% більше порівняно з 17 серпня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в загальному було проведено 37 771 тестування, з них 19 591 методом ПЛР, а також 18 180 методом ІФА", — сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 335 000 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 19 серпня надійшло 2 361 повідомлення про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 154 246 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 18 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 65 осіб до 4 685, померлих — на 1 людину до 81.

Також в Україні новий рекорд з захворюваності на коронавірус — майже 2 тис. випадків за добу. 

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