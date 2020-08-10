Уряд Лівану пішов у відставку через народних акції протесту

Уряд Лівану йде у відставку в повному складі. Це пов'язано з акціями протесту, які відбулися в Бейруті після вибуху селітри в порту. Про це заявив міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан, передає Al Arabiya.

"Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діабі незабаром оголосить про відхід в повному складі нашого уряду", - повідомив он.

Чинний Кабінет Міністрів працюватиме в статусі виконувачів обов'язків, поки не буде сформовано новий уряд. Раніше у відставку пішли міністр інформації, міністр навколишнього середовища, міністр юстиції та міністр фінансів. Все це на тлі протестів протягом трьох останніх днів.

Раніше в столиці Лівану посилилися протести. Мітингувальники заявили, що їхніх політиків слід повісити чи покарати за недбалість, яка призвела до руйнівного вибуху в порту Бейрута.

Через вибух у Бейруті загинув один громадянин України - 32-річний Вільям Азар.

Вибух у Бейруті стався під час виконання зварювальних робіт на складі, від іскри вибухнули петарди, що спричинило вибух майже 3 тонн аміачної селітри, конфіскованої в 2014 році на судні Rhosus, що належав російському підприємцеві Ігорю Гречушкіну.