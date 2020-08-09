Українець загинув через вибух у ліванському Бейруті

Через потужний вибух Бейруті, який стався 4 серпня в порту столиці Лівану та знищив половину міста, загинув і один українець.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав посол України в Лівані Ігор Осташ, передають Українські Новини.

"Йому було всього 32. Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував в посольстві. Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому... Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара. Його мати - киянка Наталія Азар. Висловив їй щирі співчуття через цю трагічну втрату. Ми всі сумуємо разом з Вами", – написав він.

Як повідомляли Українські Новини, 4 серпня ввечері в порту Бейрута прогримів потужний вибух. При виконанні зварювальних робіт на складі від іскри вибухнули петарди, що спричинило вибух майже 3 тонн аміачної селітри, конфіскованої в 2014 році на судні Rhosus, який належав російському підприємцю Ігорю Гречушкину.

5 серпня Осташ повідомив, що серед українців в Лівані є ті, хто був травмований внаслідок вибуху в Бейруті і у кого постраждало майно, але поранених і загиблих немає.