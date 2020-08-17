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17 серпня 2020, понеділок, 19:24 10
Суспільство 2020-08-17T21:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

Валерия Драгомирова
Київ, Обмеження руху, Вантажний транспорт, Вантажівки
Грузовик. Фото: pixabay
Грузовик. Фото: pixabay

Київська міська державна адміністрація обмежила руху вантажного транспорту масою понад 24 тонни через перевищення температури повітря

Про це сказано в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"З 10:00 до 22:00 обмежений в'їзд великовантажного автотранспорту вагою більш ніж 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад 28 градусів", — сказано в ньому.

Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва.

Зазначено, що обмеження введене розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах міста Києва у зв'язку з підвищенням температури повітря".

Як повідомляли Українськi Новини, 7 серпня стало відомо, що в Києві й 19 областях введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів фактичною масою більш ніж 24 тонни.

Раніше інспектори перевірили 5,4 тис. вантажівок за добу  і нарахували €12,7 тис. плати за перевантаження.


Тим часом в Києві в липні  зріс автомобільний трафік: де збільшилася і зменшилася інтенсивність руху.

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