"Зняли з конкурсу, ну і зняли". Бабуся хлопчика-сироти, якого не пустили на "Євробачення", шкодує про ажіотаж

Бабуся Максима Лариса Володимирівна розповіла, що і її внук, і вона засмутилися, коли отримали відмову НСТУ.

Жінка каже, що на пісенні конкурси вона возить онука за свої гроші, і меценатів у них немає. Але перед поїздкою до Лондона з грошима допомагали різні люди.

На питання журналістів, чи потрібна їм якась допомога, відповідає, що ні — краще б журналісти взагалі не говорили про цю історію.

"Зняли з конкурсу, ну і зняли", — говорить Лариса Володимирівна.

Подавати заявки на інші конкурси бабуся з онуком поки не збираються.

"Навіщо? Чи потрапимо в конкурс, наприклад, в Польщі, і знову почнеться те ж саме. Не хочу",— пояснила Лариса Володимирівна.

Як повідомляли Українські новини, НСТУ запропонувало організувати запис дебютного альбому Максиму Ткачуку.

Також на сайті президента з'явилася петиція про ліквідацію НСТУ.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости