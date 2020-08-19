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  • "Зняли з конкурсу, ну і зняли". Бабуся хлопчика-сироти, якого не пустили на "Євробачення", шкодує про ажіотаж
19 серпня 2020, середа, 11:39 19
Україна 2020-08-19T13:15:02+03:00
Українські Новини
"Зняли з конкурсу, ну і зняли". Бабуся хлопчика-сироти, якого не пустили на "Євробачення", шкодує про ажіотаж

"Зняли з конкурсу, ну і зняли". Бабуся хлопчика-сироти, якого не пустили на "Євробачення", шкодує про ажіотаж

Александр Савич
НСТУ, Максим Ткачук, Дитяче Євробачення
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук

Тоді як НСТУ відмовила в участі в дитячому конкурсі "Євробачення-2020" 12-річному хлопчику-сироті Максиму Ткачуку, який заспівав "Смуглянку", його бабуся дала інтерв'ю, в якому розповіла про ситуацію, що склалася. Про це повідомляють Вести.

Бабуся Максима Лариса Володимирівна розповіла, що і її внук, і вона засмутилися, коли отримали відмову НСТУ.

Жінка каже, що на пісенні конкурси вона возить онука за свої гроші, і меценатів у них немає. Але перед поїздкою до Лондона з грошима допомагали різні люди.

На питання журналістів, чи потрібна їм якась допомога, відповідає, що ні — краще б журналісти взагалі не говорили про цю історію.

"Зняли з конкурсу, ну і зняли", — говорить Лариса Володимирівна.

Подавати заявки на інші конкурси бабуся з онуком поки не збираються.

"Навіщо? Чи потрапимо в конкурс, наприклад, в Польщі, і знову почнеться те ж саме. Не хочу",— пояснила Лариса Володимирівна.

Як повідомляли Українські новини, НСТУ запропонувало організувати запис дебютного альбому Максиму Ткачуку.

Також на сайті президента з'явилася петиція про ліквідацію НСТУ.

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