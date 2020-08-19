НСТУ запропонувало записати дебютний альбом хлопчику, якому відмовили в участі в дитячому "Євробаченні"

Генеральний продюсер "Суспільного UA" Ярослав Лодигін заявив, що в НСТУ не можуть скасувати своє рішення щодо Максима Ткачука, якому відмовили в участі в дитячому "Євробаченні" , однак 12-річному школяреві пропонують зробити запис свого дебютного альбому на базі Будинку звукозапису.

Про це сказано в повідомленні генпродюсера в Facebook.



"На жаль, нікого з нас не вчили протидіяти гібридній (інформаційній в тому числі) війні, яку розв'язали проти нашої країни. Тому і проблеми можуть виникати при. Стати інструментом в політичних розбірках і навіть зброєю в руках ворога — не так вже й важко. Але закликаю нас всіх не сваритися, а шукати вихід" , — написав він.



Максиму запропонували зробити запис свого дебютного альбому.



"Ми не можемо скасувати рішення, тому що порушення порядку сталося, але Суспільний мовник визнає талант Максима, тому пропонує можливість зробити запис свого дебютного альбому в співробітництві з нашими творчими колективами (Симфонічний оркестр і Хор Українського радіо) на базі унікального Будинку звукозапису, де робили свої записи всі найбільші українські зірки різних часів — від Софії Ротару до Океану Ельзи", — резюмував Лодигін.



Як повідомляли Українські Новини, на сайті президента з'явилася петиція про ліквідацію НСТУ.



Раніше ЗМІ писали, що в НСТУ збрехали про організаторів конкурсу, через який 12-річного Максима не пустили на "Євробачення".

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