На сайті президента з'явилася петиція про ліквідацію НСТУ

На сайті президента України з'явилася петиції про ліквідацію Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) "у зв'язку з систематичною зневагою до думки громадськості , неефективним використанням коштів платників податків".

Автором документа є Сергієнко Андрій Володимирович. Петиція з'явилася на сайті 18 серпня.



"У зв'язку з лібералізацією та євроінтеграцією суспільства і держави виникає потреба в ліквідації застарілих і неефективних інститутів, які не відповідають вимогам", — сказано в тексті петиції.

З слів автора, існування подібного органу не відповідає реаліям часу, так як НСТУ є прямим правонаступником Радіокомітету УРСР, який був утворений ще в 30-х роках минулого століття.

"За такий тривалий час змінилися покоління, держави, проте установи на кшталт НГТУ залишилася незмінними", — зазначає Сергієнко.

У поясненні до петиції він також вказує, що організація неодноразово ставала епіцентром розпалювання ворожнечі з приводу культурних питань.



Як повідомляли Українські Новини, НСТУ відмовила в участі в дитячому "Євробаченні" хлопчикові, які заспівали "Смуглянку".



Крім того, у регіональних філіях "Суспільного" проти нової концепції регіонального мовлення.

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