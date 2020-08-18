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  • "Вже й до дитини-сироти добралися". У соцмережах бурхливо обговорюють, як НСТУ відмовила хлопцеві в участі в дитячому "Євробаченні"
18 серпня 2020, вівторок, 16:33 10
Суспільство 2020-08-18T17:45:02+03:00
Українські Новини
"Вже й до дитини-сироти добралися". У соцмережах бурхливо обговорюють, як НСТУ відмовила хлопцеві в участі в д

"Вже й до дитини-сироти добралися". У соцмережах бурхливо обговорюють, як НСТУ відмовила хлопцеві в участі в дитячому "Євробаченні"

Валерия Драгомирова
НСТУ, Євробачення, Зураб Аласанія, Максим Ткачук, Дитяче Євробачення
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук

Користувачі соцмережі Facebook активно обговорюють ситуацію з 12-річним сиротою Максимом Ткачуком, якому Національна громадська телерадіокомпанія України (НСТУ) відмовила в реєстрації на Нацвідбір в дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2020". У НСТУ повідомили, що відмова пов'язана з тим, що Максим взяв участь в конкурсі "Stars of the Albion" в Лондоні. Конкурс, на думку Аласанії, "був організований Російським будинком/Представництвом Росспівробітництва в Лондоні".

Однак в числі організаторів конкурсу Stars of Albion немає ні "Російського дому", ні Росспівробітництва. На сайті конкурсу "Російський дім" і "Росспівробітництво" вказані суто як партнери. А ось організатор - Musica Nova Productions. 

Більшість українців у соцмережах стали на захист хлопчика. 


"А хлопчик то тут при чому, він вже явно не мав ніяких поганих намірів!"



"Це дикість, знайшли з ким боротися, з дитиною ..."

"Мета конкурсу об'єднання і свято для людей, але це не про нас. Тепер вже і до дитини-сироти дісталися своїми брудними лапами".






Також вони вважають, що президент Володимир Зеленський повинен втрутитися в ситуацію. 



Як повідомляли Українські Новини, ОПЗЖ назвала розправою і розпалюванням ненависті рішення "Суспільного ТБ" не пустити 12-річного сироту на пісенний конкурс.

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"Вже й до дитини-сироти добралися". У соцмережах бурхливо обговорюють, як НСТУ відмовила хлопцеві в участі в дитячому "Євробаченні"
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