Вбивство Шеремета: в ООН закликали забезпечити неупереджене розслідування

В ООН закликали владу забезпечити відповідальність за вбивство відомого українського журналіста Павла Шеремета, яке відбулося 4 року назад, з дотриманням всіх гарантій ефективного та неупередженого розслідування і справедливого судового розгляду для підозрюваних. Про це сказано в повідомленні Моніторингової місії ООН з прав людини в Facebook.

Так, в повідомленні наголошується, що вбивства і насильницькі напади на журналістів повинні припинитися.

В ООН наголошують, що у зв'язку з пандемією COVID-19 були введені обмеження на доступ у приміщення судів. Однак, міжнародні стандарти прав людини вимагають, щоб судові засідання були відкритими, якщо немає особливої причини для їх закриття.

"Ми закликаємо суд забезпечити доступ до засідань журналістам та всім зацікавленим представникам громадськості, в тому числі за допомогою онлайн-трансляції засідань. Крім того, протестувальники, які підтримують підозрюваних, погрожували і нападали в присутності поліції на деяких журналістів, які висвітлюють процес у цій справі. Ми закликаємо органи влади забезпечити безпеку в судах та притягнути винних осіб до відповідальності", — зазначили в ООН.

Як повідомляли Українські Новини, у четверту річницю загибелі Павла Шеремета у Києві відкрили меморіал журналіста.

Тим часом за справу про вбивство журналіста Павла Шеремета відповідає Арсен Аваков.