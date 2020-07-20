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20 июля 2020, понедельник, 07:20 144
Общество 2020-07-20T08:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня 4-я годовщина убийства журналиста Павла Шеремета

Сегодня 4-я годовщина убийства журналиста Павла Шеремета

Валерия Драгомирова
Годовщина, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет, дело Шеремета
Павел Шеремет
Павел Шеремет

Сегодня 4-я годовщина убийства журналиста Павла Шеремета.

20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство.

Шеремет родом из Минска, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем - в России. Последние пять лет жил в Киеве, сотрудничал с "Украинской правдой" и "Радио Вести".

В декабре 2019 года полиция сообщила о 5 непосредственных подозреваемых в убийстве журналиста - волонтерке Юлии Кузьменко, музыканте и военном Андрее Антоненко, супругах Владиславе и Инне Грищенко и Яне Дугарь.

Согласно последним данным, Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, а также обязанности Яны Дугарь на 2 месяца.

Как сообщали Українські Новини, за дело об убийстве журналиста Павла Шеремета отвечает Арсен Аваков. 

Тем временем бывший генпрокурор Шокин считает заказчиком убийств Гонгадзе и Шеремета одного и того же человека. 

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