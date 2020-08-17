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17 серпня 2020, понеділок, 22:16 5
Суспільство 2020-08-17T22:45:01+03:00
Українські Новини
В Ужгороді посилили карантин через потрапляння міста в "помаранчеву" зону

В Ужгороді посилили карантин через потрапляння міста в "помаранчеву" зону

Ольга Фандорина
Ужгород, Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, Пандемія коронавірусу, Посилення карантину, помаранчева зона
Карантин в Україні. Фото: pixabay
Карантин в Україні. Фото: pixabay

Поки в трьох районах Рівненської області перестав їздити громадський транспорт через віднесення до "червоної зони", в Ужгороді через те, що місто включили в "помаранчеву" зону, посилили карантинні заходи, повідомляє пресслужба  Ужгородської міської ради .

"Мер Богдан Андрєєв повідомив, що оскільки відтепер, 17 серпня, Ужгород - в "помаранчевій" карантинній зоні, то в місті посилено протиепідемічні заходи", — сказано в повідомленні.

Перш за все в мерії закликали громадян дотримуватися маскового режиму, особливо в громадському транспорті, утриматися від відвідування масових розважальних заходів — весіль, днів народжень і т.д.

В Ужгороді припинено планова госпіталізація пацієнтів. Але це не стосується ургентних хворих, тобто тих, хто потребує невідкладної медичної допомоги, надання допомоги вагітним, новонародженим. Усі пацієнти повинні проходити тестування на коронавірус.

У міській раді повідомляють, що всього на коронавірусну інфекцією захворіло 1 076 ужгородців, 533 вже одужали, 16 — з летальним результатом.

Крім того, відсьогодні Київ у "жовтій" зоні карантину

Крім того, в Києві і двох областях зайнято більш ніж 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19. 

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